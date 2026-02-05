Sonriendo y asegurando no ser corrupta, así llegó diputada Isis Cuéllar a la CSJ

Asegurando que es inocente y que tiene la documentación para defenderse, arribó este jueves a las 9:00 de la mañana la diputada Isis Cuéllar ante la Corte Suprema de Justicia para defenderse de los delitos que se le imputan.
Isis Cuéllar dijo además que “bendice” a todos lo que han hablado de ella y catalogó al expresidente Manuel Zelaya como “mi presidente eterno”.
La congresista de Libertad y Refundación (Libre) es acusada del delito de fraude y dijo ser inocente de lo que el Ministerio Público (MP) le atribuye.
A la diputada se le captó sonriente al momento de ingresar a la sala donde se desarrolla la audiencia de declaración de imputados.
Cuéllar arribó minutos después de las 9:00 a.m. y adujo estar con “la frente en alto”, luego del requerimiento fiscal y de las acusaciones en su contra por parte del exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona.
La diputada por Copán, donde según Cardona se habría fraguado el fraude, además argumentó que tiene la documentación para probar su inocencia.
“Aquí estamos con la frente en alto y todo se va a acreditar mediante la documentación oportuna, cada centavo. No tengo miedo porque no he cometido nada, llegaron todas las ayudas”, inició diciendo la diputada.
Cuéllar reafirmó que “soy inocente y cada peso fue justificado con su documentación. No tengo ningún temor, acá estoy con la frente en alto y vamos a justificar en qué se utilizó cada peso”.
En relación a las personas que ha negado las ayudas y sobre las palabras de José Carlos Cardona, manifestó: “Ellos sabrán por qué lo hicieron y los bendigo a cada uno, me voy a defender con mi documentación y mi verdad ya que nadie me ha escuchado. No voy a referirme a nada que haya dicho alguien”.
Durante su llegada a la CSJ, Cuéllar reiteró en varias ocasiones que bendice a quiénes la están señalando.
Finalmente, volvió a decir que “los bendigo a todos y a mi bello pueblo de Copán muchas gracias, mi trabajo es el que habla por mí y soy la primera diputada en mi departamento”.
Ya para ingresar a la sala fue consultada por el respaldo del expresidente Manuel Zelaya Rosales, respondiendo: “Mi presidente eterno”.