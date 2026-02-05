En audiencia de declaración de imputado cinco señalados más por caso Sedesol

Imputados por el delito de fraude llegan a la Corte Suprema de Justicia para iniciar su proceso judicial, tras el requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público.
Isis Cuéllar y otros cinco imputados se presentaron voluntariamente este 5 de febrero ante la CSJ, para enfrentar la audiencia de declaración de imputado.
Los acusados buscan desvirtuar el delito de fraude que les atribuye el Ministerio Público, en el caso que involucra a exfuncionarios de Sedesol.
Parte de los imputados arribó a la Corte Suprema bajo resguardo policial, mientras se desarrollan las diligencias judiciales correspondientes.
Con esta comparecencia suman once las personas que enfrentan proceso penal, tras el requerimiento fiscal presentado el pasado 2 de febrero.
El Ministerio Público acusa a 12 personas, incluido el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, por su presunta vinculación en el caso.
Cinco de los imputados que se presentaron esta semana permanecen bajo arresto domiciliario, mientras continúan las investigaciones.
Rosy Yanira Martínez González, exgerente administrativa de Sedesol, acudió voluntariamente a la audiencia de imputado, según confirmaron autoridades judiciales.
También se presentaron ante la CSJ Luis Manuel Fernández García, exdirector de Monitoreo, y José Manuel Cerrato Villanueva, como parte del proceso.
Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar comparecieron ante los tribunales, atendiendo el llamado de la justicia.
Autoridades judiciales continúan con el análisis del expediente, mientras se define la situación legal de cada uno de los acusados.
La audiencia de declaración de imputado marca el inicio formal del proceso judicial, en uno de los casos de fraude más recientes investigados por el MP.