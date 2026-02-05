  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

En audiencia de declaración de imputado cinco señalados más por caso Sedesol

De manera voluntaria, antes de ser detenidos tras librárseles requerimiento fiscal, los imputados acudieron a la Corte Suprema de Justicia para enfrentar los cargos

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 09:03
En audiencia de declaración de imputado cinco señalados más por caso Sedesol
1 de 12

Imputados por el delito de fraude llegan a la Corte Suprema de Justicia para iniciar su proceso judicial, tras el requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público.

 Fotos: Linda Käsbohrer/EL HERALDO.
En audiencia de declaración de imputado cinco señalados más por caso Sedesol
2 de 12

Isis Cuéllar y otros cinco imputados se presentaron voluntariamente este 5 de febrero ante la CSJ, para enfrentar la audiencia de declaración de imputado.

En audiencia de declaración de imputado cinco señalados más por caso Sedesol
3 de 12

Los acusados buscan desvirtuar el delito de fraude que les atribuye el Ministerio Público, en el caso que involucra a exfuncionarios de Sedesol.
En audiencia de declaración de imputado cinco señalados más por caso Sedesol
4 de 12

Parte de los imputados arribó a la Corte Suprema bajo resguardo policial, mientras se desarrollan las diligencias judiciales correspondientes.
En audiencia de declaración de imputado cinco señalados más por caso Sedesol
5 de 12

Con esta comparecencia suman once las personas que enfrentan proceso penal, tras el requerimiento fiscal presentado el pasado 2 de febrero.
En audiencia de declaración de imputado cinco señalados más por caso Sedesol
6 de 12

El Ministerio Público acusa a 12 personas, incluido el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, por su presunta vinculación en el caso.
En audiencia de declaración de imputado cinco señalados más por caso Sedesol
7 de 12

Cinco de los imputados que se presentaron esta semana permanecen bajo arresto domiciliario, mientras continúan las investigaciones.
En audiencia de declaración de imputado cinco señalados más por caso Sedesol
8 de 12

Rosy Yanira Martínez González, exgerente administrativa de Sedesol, acudió voluntariamente a la audiencia de imputado, según confirmaron autoridades judiciales.
En audiencia de declaración de imputado cinco señalados más por caso Sedesol
9 de 12

También se presentaron ante la CSJ Luis Manuel Fernández García, exdirector de Monitoreo, y José Manuel Cerrato Villanueva, como parte del proceso.
En audiencia de declaración de imputado cinco señalados más por caso Sedesol
10 de 12

Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar comparecieron ante los tribunales, atendiendo el llamado de la justicia.
En audiencia de declaración de imputado cinco señalados más por caso Sedesol
11 de 12

Autoridades judiciales continúan con el análisis del expediente, mientras se define la situación legal de cada uno de los acusados.
En audiencia de declaración de imputado cinco señalados más por caso Sedesol
12 de 12

Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar comparecieron ante los tribunales, atendiendo el llamado de la justicia.

La audiencia de declaración de imputado marca el inicio formal del proceso judicial, en uno de los casos de fraude más recientes investigados por el MP.

Autoridades judiciales continúan con el análisis del expediente, mientras se define la situación legal de cada uno de los acusados.
Cargar más fotos