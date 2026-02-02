Así reveló EL HERALDO el millonario desfalco de Cuéllar y Cardona en Sedesol

EL HERALDO Plus destapó en exclusiva que las ayudas sociales gestionadas por la diputada Isis Cuéllar ante Sedesol terminaron en los bolsillos de políticos, funcionarios y activistas de Libre

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 20:05
Así reveló EL HERALDO el millonario desfalco de Cuéllar y Cardona en Sedesol

La diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona son señalados de desviar seis millones de lempiras en Sedesol.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Las investigaciones publicadas en exclusiva por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium revelaron a profundidad cómo operó el esquema de desvío de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), conocido como “Chequesol”, y que este lunes derivó en órdenes de captura giradas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona por una acusación de fraude.

Las acciones judiciales se produjeron luego de que un juez natural de la Corte Suprema de Justicia admitiera un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público en horas de la tarde contra Cuéllar, Cardona y otras diez personas, entre asistentes de la congresista y exempleados de Sedesol, señalados en esas investigaciones como parte del esquema irregular.

De acuerdo con las comunicaciones judiciales, el juez natural Luis Fernando Padilla Castellanos instruyó a las autoridades policiales a “dar inmediata captura” tanto de Cardona como de Cuéllar, para que sean puestos a la orden de dicho juzgado en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Tegucigalpa.

Cardona y Cuéllar figuran entre las personas imputadas en el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, en el cual también se involucra a varios exempleados de Sedesol y a asistentes de la parlamentaria, señalados de haber participado en un fraude por más de seis millones de lempiras, dinero proveniente del Fondo de Administración Solidaria (FAS), que estaba destinado a proyectos de desarrollo económico y social.

En horas de la noche, Cardona anunció su presentación voluntaria ante los juzgados, mientras que Cuéllar permanecía en sesión del Congreso Nacional.

El fiscal Johel Zelaya explicó que desde el 23 de junio de 2025, tras revelarse a través de un video una llamada entre Cardona y Cuéllar discutiendo sobre los hechos, así como en varios medios de comunicación, instruyó investigar el tema.

La investigación fiscal sostiene que en Sedesol se aprobaron solicitudes que no cumplían los requisitos reglamentarios, hallazgos que fueron documentados previamente por EL HERALDO Plus, que revisó expedientes con imágenes genéricas, cotizaciones duplicadas y fotografías sin respaldo de obras reales.

EL HERALDO Plus constató en campo que muchos beneficiarios eran funcionarios, políticos, activistas de Libre y personas con solvencia económica, a la vez que se identificó entre las receptoras a dos asistentes de Cuéllar, señaladas de gestionar las solicitudes, apropiarse de los cheques y simular el uso de los recursos.

Sedesol: Hasta bonos refundacionales dio Cardona al repartir L113 millones

Imputados en el caso Sedesol

En el esquema de desvío, según la investigación de los fiscales, están involucradas diez personas más: ocho extrabajadores de Sedesol y dos asistentes de Cuéllar.

Por el lado de la Secretaría de Desarrollo Social figuran Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, representante del Comité Técnico Interno para el FAS; Rosy Yanira Martínez González, exgerente administrativa por delegación de Sedesol; Luis Manuel Fernández García, exdirector de Monitoreo Programático; y Jennifer Nazareth Martínez Suazo, de la Secretaría General.

Asimismo, se libró requerimiento contra José Manuel Cerrato Villanueva, exsubgerente de Presupuesto; Reynieri Fabrizzio Lazzaroni Soler, de la Dirección de Monitoreo Programático; Eleny Kassandra Gáleas Arias, de la Coordinación Superior; y Eliud Reynieri Aguilar Pineda, de la Unidad de Transparencia.

Igualmente, se acusa a Ilsi Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno, quienes fueron identificadas por EL HERALDO Plus como asistentes de Cuéllar y, a la vez, participantes del desvío, tal y como lo ratifica el Ministerio Público en su requerimiento.

Ilsy Baquedano pedía cámaras de hasta L25 mil para su estudio con fondos de Sedesol

Isis Cuéllar y el esquema de desvío

La Fiscalía acusa a Cuéllar de cometer fraude al gestionar un millonario presupuesto en contubernio con Cardona. La diputada solicitó en mayo de 2023 al Congreso Nacional 6.5 millones de lempiras para el desarrollo de obras sociales de la partida conocida anteriormente como el cuestionado Fondo Departamental.

Cuéllar pidió que el monto fuera ejecutado por Sedesol, pese a que la Secretaría de la Presidencia había advertido que ese ministerio no estaba facultado para ejecutar proyectos.

La investigación de la Fiscalía señala que, en el caso de Sedesol, los involucrados aprobaron solicitudes de ayuda que no reunían los requisitos exigidos en el reglamento elaborado por la secretaría (copia de DNI, solicitud de fondos indicando la obra social, cotizaciones y documentos de respaldo como fotografías, comprobantes, recibos y constancias).

Una revisión de EL HERALDO Plus a varios de estos archivos reveló que las peticiones estaban acompañadas de imágenes genéricas, cotizaciones duplicadas y hasta fotografías de viviendas a reparar sin constancia de existir.

En tanto, Cuéllar, dice el requerimiento, mediante artificios y la complicidad de funcionarios y exfuncionarios, logró la emisión de 67 cheques para igual número de personas de Copán, departamento de donde es la parlamentaria.

¿Quién es Isis Cuéllar, diputada beneficiada con fondos de Sedesol para Libre en Copán?

Los beneficiarios “no tenían condición de vulnerabilidad; ya que los fondos los asignaron por afinidad política”, además de que se falsificaron firmas de varias personas, indica el documento de la Fiscalía.

EL HERALDO Plus logró constatar, tras una visita al departamento y sondeos en las comunidades, que la mayoría de beneficiarios eran funcionarios, políticos, activistas de Libertad y Refundación (Libre) y hasta personas de familias con solvencia económica y dueñas de empresas privadas.

Así se fraguó el caso Sedesol, según el requerimiento fiscal contra Cuéllar y Cardona

“De las 67 personas que fueron beneficiadas ninguna de ellas ostentaba condición de vulnerabilidad que justificara el acceso o el beneficio a fondos públicos”, concluye el MP. Debido a ese número se les acusa a los imputados de 67 delitos de fraude.

Incluso, parte de las receptoras de los fondos, detectó EL HERALDO Plus, fueron dos asistentes de la diputada copaneca: Baquedano Mejía y Pérez Moreno.

La Fiscalía señala a ambas mujeres también de llenar las solicitudes de ayuda social, persuadir a los beneficiarios para que firmaran, apropiarse de los cheques después de ser entregados por parte de Sedesol y, luego, coordinar con ellos “el día para llevar a los supuestos beneficiarios a cambiar los cheques, y proporcionaron materiales para aparentar el uso correcto de los recursos”.

"El partido y la diputada se lo agradecen": asistente de Cuéllar exigió encubrir desvío

La investigación del MP señala que Sedesol llegó a administrar 77 millones de lempiras de ese fondo, aunque únicamente ha presentado el caso por el desfalco de seis millones atribuido a Cuéllar.

Yuri Mora, vocero de la Fiscalía, señaló que otros dos líneas de investigación en marcha.

EL HERALDO Plus también identificó que 150 millones de lempiras de esa partida se canalizaron a dos ONG de reciente creación y afines a Libre.

