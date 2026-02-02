Así reveló EL HERALDO el millonario desfalco de Cuéllar y Cardona en Sedesol

En el esquema de desvío, según la investigación de los fiscales, están involucradas diez personas más: ocho extrabajadores de Sedesol y dos asistentes de Cuéllar.Por el lado de la Secretaría de Desarrollo Social figuran Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, representante del Comité Técnico Interno para el FAS; Rosy Yanira Martínez González, exgerente administrativa por delegación de Sedesol; Luis Manuel Fernández García, exdirector de Monitoreo Programático; y Jennifer Nazareth Martínez Suazo, de la Secretaría General.Asimismo, se libró requerimiento contra José Manuel Cerrato Villanueva, exsubgerente de Presupuesto; Reynieri Fabrizzio Lazzaroni Soler, de la Dirección de Monitoreo Programático; Eleny Kassandra Gáleas Arias, de la Coordinación Superior; y Eliud Reynieri Aguilar Pineda, de la Unidad de Transparencia.Igualmente, se acusa a Ilsi Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno, quienes fueron <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/irregularidades-sedesol-diputada-libre-ayudas-cunada-asistente-ED26435032" target="_blank">identificadas por EL HERALDO Plus como asistentes de Cuéllar</a> y, a la vez, participantes del desvío, tal y como lo ratifica el Ministerio Público en su requerimiento.