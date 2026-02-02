Así reveló EL HERALDO el millonario desfalco de Cuéllar y Cardona en Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- Las investigaciones publicadas en exclusiva por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium revelaron a profundidad cómo operó el esquema de desvío de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), conocido como “Chequesol”, y que este lunes derivó en órdenes de captura giradas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona por una acusación de fraude.

Las acciones judiciales se produjeron luego de que un juez natural de la Corte Suprema de Justicia admitiera un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público en horas de la tarde contra Cuéllar, Cardona y otras diez personas, entre asistentes de la congresista y exempleados de Sedesol, señalados en esas investigaciones como parte del esquema irregular.

De acuerdo con las comunicaciones judiciales, el juez natural Luis Fernando Padilla Castellanos instruyó a las autoridades policiales a “dar inmediata captura” tanto de Cardona como de Cuéllar, para que sean puestos a la orden de dicho juzgado en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Tegucigalpa.

Cardona y Cuéllar figuran entre las personas imputadas en el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, en el cual también se involucra a varios exempleados de Sedesol y a asistentes de la parlamentaria, señalados de haber participado en un fraude por más de seis millones de lempiras, dinero proveniente del Fondo de Administración Solidaria (FAS), que estaba destinado a proyectos de desarrollo económico y social.

En horas de la noche, Cardona anunció su presentación voluntaria ante los juzgados, mientras que Cuéllar permanecía en sesión del Congreso Nacional.

El fiscal Johel Zelaya explicó que desde el 23 de junio de 2025, tras revelarse a través de un video una llamada entre Cardona y Cuéllar discutiendo sobre los hechos, así como en varios medios de comunicación, instruyó investigar el tema.

La investigación fiscal sostiene que en Sedesol se aprobaron solicitudes que no cumplían los requisitos reglamentarios, hallazgos que fueron documentados previamente por EL HERALDO Plus, que revisó expedientes con imágenes genéricas, cotizaciones duplicadas y fotografías sin respaldo de obras reales.

EL HERALDO Plus constató en campo que muchos beneficiarios eran funcionarios, políticos, activistas de Libre y personas con solvencia económica, a la vez que se identificó entre las receptoras a dos asistentes de Cuéllar, señaladas de gestionar las solicitudes, apropiarse de los cheques y simular el uso de los recursos.