Johel Zelaya: “Nuestro compromiso es continuar investigando, sin excepciones”

Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general de la República, Johel Zelaya, aseguró que el Ministerio Público mantiene su compromiso de investigar sin excepciones los casos de corrupción, al presentar los resultados de la investigación por un presunto desvío de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Zelaya explicó que la investigación inició el 23 de junio de 2025, luego de que circulara en redes sociales y medios de comunicación un video que evidenciaba un posible uso irregular de fondos públicos a mano de, en ese entonces, funcionarios públicos. Según indicó Zelaya, ese mismo día, ordenó de manera pública y directa el inicio de las diligencias para esclarecer los hechos y llegar al fondo del caso.

Pese a las afirmaciones de Zelaya, la investigación ha sido sumamente cuestionada por diversos sectores políticos y ciudadanos, especialmente, porque tuvieron que pasar más de siete meses para qué se girarán las órdenes de captura en contra de los involucrados. Cabe destacar que, este lunes -2 de febrero- el Poder Judicial dio a conocer la emisión de 12 órdenes de captura en contra de los involucrados en el caso, entre ellos, José Carlos Cardona, extitular de Sedesol e Isis Cuellar, actual diputada de Libertad y Refundación (Libre). No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE El fiscal general señaló que, aunque el Ministerio Público enfrentó "ataques, señalamientos y juicios mediáticos" que cuestionaban el avance de la investigación, e incluso afirmaciones de que el caso no sería presentado ante la justicia, los equipos continuaron trabajando de forma técnica y silenciosa. “Mientras el tema era debatido en espacios públicos, nuestros equipos recopilaban pruebas, realizaban análisis financieros y documentaban la información necesaria para construir un expediente sólido que podamos defender ante la justicia hondureña”, afirmó Zelaya.