Johel Zelaya: “Nuestro compromiso es continuar investigando, sin excepciones”

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> El<b> fiscal general </b>de la República, <b>Johel Zelaya, </b>aseguró que el Ministerio Público mantiene su compromiso de investigar sin excepciones los <b>casos de corrupción</b>, al presentar los resultados de la investigación por un presunto desvío de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Zelaya explicó que la investigación inició el 23 de junio de 2025, luego de que circulara en redes sociales y medios de comunicación un video que evidenciaba un posible uso irregular de fondos públicos a mano de, en ese entonces, funcionarios públicos. Según indicó Zelaya, ese mismo día, ordenó de manera pública y directa el inicio de las diligencias para esclarecer los hechos y llegar al fondo del caso.