José Carlos Cardona tras orden de captura en su contra: No pienso huir a ninguna parte

El exfuncionario sostuvo que la creación del FAS fue una decisión política tomada por el gobierno y el Congreso Nacional, sin consulta previa a los ministros de las instituciones ejecutoras, lo que —dijo— generó dificultades administrativas y técnicas.

Indicó además que en varias ocasiones se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público y solicitó rendir declaración, sin obtener respuesta.

A través de una carta pública, Cardona aseguró que la acusación surge a raíz de una llamada telefónica grabada y divulgada en junio de 2025, hecho que motivó su renuncia inmediata al cargo, con el fin —según afirmó— de facilitar una investigación transparente sobre su actuación.

Tegucigalpa, Honduras.- El exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona Erazo , se pronunció públicamente luego de que se diera a conocer la emisión de una orden de captura en su contra en el marco del denominado caso de corrupción en Sedesol , vinculado al manejo del Fondo de Administración Solidaria (FAS).

Afirmó que Sedesol fue concebida como un ente técnico y no como ejecutor de fondos, y que la implementación del FAS contravenía la naturaleza de la institución.

Cardona señaló directamente a la diputada Isis Carolina Cuéllar, a quien acusó de ejercer presiones políticas para acelerar la ejecución del fondo y de manejar la distribución de cuotas presupuestarias entre diputados. Asimismo, negó haber participado en la creación, alteración o aprobación de expedientes de ayudas y aseguró no conocer a beneficiarios del FAS en ningún punto del país.

En su pronunciamiento, el exministro manifestó estar dispuesto a enfrentar el proceso judicial, pidió que se respete su derecho a la defensa y reiteró su inocencia. "Pido que se respete mi derecho a la defensa y la oportunidad de demostrar mi inocencia ante tales acusaciones".

También denunció haber sido objeto de amenazas y de un trato desigual frente a otros involucrados en el caso.

Cardona hizo un llamado al nuevo gobierno para eliminar el Fondo de Administración Solidaria, al considerar que los diputados no deben tener acceso a recursos públicos para fines asistenciales, y solicitó a organizaciones de derechos humanos que den seguimiento a su caso y brinden protección a su familia.

"Estoy consciente de las consecuencias a enfrentar tras verter este comunicado y pido a organizaciones de derechos humanos que se monitoree la evolución de este caso y se proteja a mi familia, víctimas colaterales de este suceso tan bochornoso e innecesario, tanto más cuanto que nunca fue nuestra voluntad ser partícipes de un fondo de ese tipo y como funcionario, todas mis acciones respecto del mismo fueron de indiferencia y rechazo", finalizó su extensa carta.