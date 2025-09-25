"El partido y la diputada se lo agradecen": asistente de Cuéllar exigió encubrir desvío

Tegucigalpa, Honduras.— A través de WhatsApp, la asistente de la diputada Isis Cuéllar intentó manipular y encubrir el manejo irregular de fondos públicos destinados originalmente para ayudas sociales. Según el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), testimonios de beneficiarios y registros de conversaciones obtenidos por EL HERALDO Plus, Ilsy Baquedano, colaboradora de la congresista, usó la plataforma como vía secreta para orquestar e intentar ocultar el uso fraudulento del Fondo de Administración Solidaria. El dinero fue canalizado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y vinculado directamente a la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, del departamento de Copán.

El escándalo comenzó a visibilizarse a mediados de junio de este año, cuando comenzó a circular un video en redes sociales. En las imágenes, se observa una llamada vía WhatsApp entre la diputada Cuéllar y el entonces secretario de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo. En esa conversación, divulgada ampliamente por medios nacionales, se menciona abiertamente la estrategia utilizada para distribuir fondos que, según su destino original, debían ser utilizados para obras sociales. Lejos de representar un gesto aislado, este video fue apenas el punto de partida de una operación más amplia, sostenida a través de canales digitales que buscaron evitar el escrutinio público y legal. Tras la publicación del video, los supuestos beneficiarios de los cheques fueron incluidos en un chat grupal de WhatsApp operado desde un número registrado a nombre de Ilsy Baquedano. Así lo relató la beneficiaria 7 al TSC, quien mostró capturas de pantalla al personal auditor de la institución como prueba de que fue incorporada a ese grupo.

Las imágenes muestran no solo los nombres de los participantes, sino también el contenido de las instrucciones recibidas, que iban desde qué decir si eran contactados por las autoridades, hasta cómo responder ante solicitudes de prueba o comprobación. El contenido del chat revela una coordinación minuciosa.

En uno de los mensajes, Baquedano pregunta en el grupo dónde pueden comprar “panas, sillas, mesas”, y justo después se registra que una participante identificada como Nora Mejía borra mensajes. Acto seguido, Baquedano retoma la conversación instruyendo: “Compra de plásticos. Por favor, porque la liquidación de ustedes está por eso”. Ante una pregunta sobre qué responder si se solicitaban pruebas de esas compras, ella asegura: “Eso andamos haciendo con cada beneficiario. Por el celular no les van a pedir pruebas. Las facturas están presentadas. Solo faltará una foto con el producto y lo haremos mañana”.

La estrategia, según se indica, era simplemente repetir ese discurso. “Eso es lo único que tienen que limitarse a contestar”, añadió Baquedano, y cerró su mensaje, asegurando que “el partido y la diputada se lo agradecen”. En el mismo hilo de conversación, se les indica que, si llegaran a ser interrogados sobre los proveedores, debían afirmar que el equipo de sonido fue adquirido en “El Pájaro Azul”, las sillas en “Plásticos La Bendición” y las carpas a un emprendedor de San Pedro Sula, supuestamente identificado como “Distribuidora A y D”.

La beneficiaria 5 manifestó que recibió vía mensaje fotografías de una solicitud que nunca había hecho ni firmado, además de una cotización, una liquidación y una factura de compra generadas desde el mismo número que operaba el chat. Leonela María Romero Flores confirmó que también recibió por esa vía una cotización, y lo mismo ocurrió con Wendy Karina Urquía Miranda. En el caso de esta última, los registros de conversación muestran cómo intentó persuadir a su prima Silvia para que aceptara los materiales, argumentando que todo ya estaba “resuelto a nivel administrativo”.

Además, la empresa Soluciones Diversas de Honduras (SODIHSA) confirmó que los productos supuestamente comprados fueron enviados mediante servicio de mensajería a Copán, siendo recibidos por personas designadas previamente por los involucrados. Entre esos contactos figura nuevamente Ilsy Baquedano, identificada en la guía de entrega como “Contacto #2: Ilsy Baquedano – Bufete Rojas Valle, frente a la Texaco El Triángulo, Nueva Arcadia, Copán”. Esta mención confirma que Baquedano no solo coordinaba la narrativa interna de los beneficiarios, sino que también intervenía en la logística de la entrega de productos, muchos de los cuales podrían haber sido utilizados como simples elementos decorativos para simular el uso correcto de los fondos públicos.