"El partido y la diputada se lo agradecen": asistente de Cuéllar exigió encubrir desvío

Los auditores del TSC registraron, además, que tras la divulgación del video y el inicio de la investigación, la actividad en el grupo de WhatsApp aumentó.A los beneficiarios se les dio un guion único, diseñado para ser replicado palabra por palabra si eran contactados por Transparencia, el Ministerio Público o el mismo Tribunal Superior de Cuentas.En total, el uso de la aplicación WhatsApp es mencionado de manera directa al menos once veces en el informe del TSC, en contextos que abarcan desde la divulgación inicial del escándalo hasta la entrega de documentos, la coordinación de testimonios y la logística de los productos entregados.También se registran llamadas y mensajes enviados por esta vía a personas como <b>Helmy Nicolás Guerra Portillo, Keidy Patricia Guerra Portillo, Javier Antonio Perdomo Calles, Gloria Isabel Funes Umanzor y Victoria Isabel Osorio Zelaya</b>, todos ellos relacionados directa o indirectamente con los fondos bajo investigación.EL HERALDO Plus reveló hace tres meses, cuando estalló el escándalo, parte del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/irregularidades-sedesol-diputada-libre-ayudas-cunada-asistente-ED26435032" target="_blank">esquema utilizado por la diputada Isis Cuéllar para desviar fondos sociales</a>.La maniobra consistía en utilizar beneficiarios fantasmas que, una vez con el cheque en mano, entregaban el dinero a personas cercanas o colaboradoras de la congresista.Además, este medio también documentó como diputados de distintas corrientes, principalmente del oficialismo, gestionaron millones de lempiras bajo supuestos programas de ayuda social.Las gestiones se realizaron a través de mecanismos opacos, sin transparencia ni fiscalización efectiva.Hasta el momento de esta publicación, ni la diputada Cuéllar ni su asistente Baquedano han respondido a las múltiples solicitudes de entrevista realizadas por EL HERALDO Plus.