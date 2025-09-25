"El partido y la diputada se lo agradecen": asistente de Cuéllar exigió encubrir desvío

Vía WhatsApp, Ilsy Baquedano coordinó acciones para encubrir el desvío de dinero procedente del Fondo de Administración Solidaria, según revela una investigación del TSC basada en chats y testimonios de beneficiarios

  • 25 de septiembre de 2025 a las 15:51
El partido y la diputada se lo agradecen: asistente de Cuéllar exigió encubrir desvío

Un video divulgado en redes sociales mostró una conversación vía WhatsApp entre la diputada de Copán, Isis Cuéllar, y el exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, sobre el desvío de dinero.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.— A través de WhatsApp, la asistente de la diputada Isis Cuéllar intentó manipular y encubrir el manejo irregular de fondos públicos destinados originalmente para ayudas sociales.

Según el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), testimonios de beneficiarios y registros de conversaciones obtenidos por EL HERALDO Plus, Ilsy Baquedano, colaboradora de la congresista, usó la plataforma como vía secreta para orquestar e intentar ocultar el uso fraudulento del Fondo de Administración Solidaria.

El dinero fue canalizado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y vinculado directamente a la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, del departamento de Copán.

Uferco: Informe del TSC sobre caso de Sedesol no es prueba ante un tribunal

El escándalo comenzó a visibilizarse a mediados de junio de este año, cuando comenzó a circular un video en redes sociales.

En las imágenes, se observa una llamada vía WhatsApp entre la diputada Cuéllar y el entonces secretario de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo.

En esa conversación, divulgada ampliamente por medios nacionales, se menciona abiertamente la estrategia utilizada para distribuir fondos que, según su destino original, debían ser utilizados para obras sociales.

Lejos de representar un gesto aislado, este video fue apenas el punto de partida de una operación más amplia, sostenida a través de canales digitales que buscaron evitar el escrutinio público y legal.

Tras la publicación del video, los supuestos beneficiarios de los cheques fueron incluidos en un chat grupal de WhatsApp operado desde un número registrado a nombre de Ilsy Baquedano.

Así lo relató la beneficiaria 7 al TSC, quien mostró capturas de pantalla al personal auditor de la institución como prueba de que fue incorporada a ese grupo.

TSC confirma que Isis Cuéllar usó fondo de diputados de manera irregular

Las imágenes muestran no solo los nombres de los participantes, sino también el contenido de las instrucciones recibidas, que iban desde qué decir si eran contactados por las autoridades, hasta cómo responder ante solicitudes de prueba o comprobación.

El contenido del chat revela una coordinación minuciosa.

En uno de los mensajes, Baquedano pregunta en el grupo dónde pueden comprar “panas, sillas, mesas”, y justo después se registra que una participante identificada como Nora Mejía borra mensajes.

Acto seguido, Baquedano retoma la conversación instruyendo: “Compra de plásticos. Por favor, porque la liquidación de ustedes está por eso”.

Ante una pregunta sobre qué responder si se solicitaban pruebas de esas compras, ella asegura: “Eso andamos haciendo con cada beneficiario. Por el celular no les van a pedir pruebas. Las facturas están presentadas. Solo faltará una foto con el producto y lo haremos mañana”.

Fiscalía solicitó movimientos bancarios de asistentes de Cuéllar

La estrategia, según se indica, era simplemente repetir ese discurso. “Eso es lo único que tienen que limitarse a contestar”, añadió Baquedano, y cerró su mensaje, asegurando que “el partido y la diputada se lo agradecen”.

En el mismo hilo de conversación, se les indica que, si llegaran a ser interrogados sobre los proveedores, debían afirmar que el equipo de sonido fue adquirido en “El Pájaro Azul”, las sillas en “Plásticos La Bendición” y las carpas a un emprendedor de San Pedro Sula, supuestamente identificado como “Distribuidora A y D”.

La beneficiaria 5 manifestó que recibió vía mensaje fotografías de una solicitud que nunca había hecho ni firmado, además de una cotización, una liquidación y una factura de compra generadas desde el mismo número que operaba el chat.

Leonela María Romero Flores confirmó que también recibió por esa vía una cotización, y lo mismo ocurrió con Wendy Karina Urquía Miranda.

En el caso de esta última, los registros de conversación muestran cómo intentó persuadir a su prima Silvia para que aceptara los materiales, argumentando que todo ya estaba “resuelto a nivel administrativo”.

Diputada pidió ayuda social para asistente y excuñada; tenían millonarios contratos con el Estado

Además, la empresa Soluciones Diversas de Honduras (SODIHSA) confirmó que los productos supuestamente comprados fueron enviados mediante servicio de mensajería a Copán, siendo recibidos por personas designadas previamente por los involucrados.

Entre esos contactos figura nuevamente Ilsy Baquedano, identificada en la guía de entrega como “Contacto #2: Ilsy Baquedano – Bufete Rojas Valle, frente a la Texaco El Triángulo, Nueva Arcadia, Copán”.

Esta mención confirma que Baquedano no solo coordinaba la narrativa interna de los beneficiarios, sino que también intervenía en la logística de la entrega de productos, muchos de los cuales podrían haber sido utilizados como simples elementos decorativos para simular el uso correcto de los fondos públicos.

Iris Moreno, excuñada de Isis Cuéllar, recibió L100 mil de Sedesol para remodelar su casa

Los auditores del TSC registraron, además, que tras la divulgación del video y el inicio de la investigación, la actividad en el grupo de WhatsApp aumentó.

A los beneficiarios se les dio un guion único, diseñado para ser replicado palabra por palabra si eran contactados por Transparencia, el Ministerio Público o el mismo Tribunal Superior de Cuentas.

En total, el uso de la aplicación WhatsApp es mencionado de manera directa al menos once veces en el informe del TSC, en contextos que abarcan desde la divulgación inicial del escándalo hasta la entrega de documentos, la coordinación de testimonios y la logística de los productos entregados.

También se registran llamadas y mensajes enviados por esta vía a personas como Helmy Nicolás Guerra Portillo, Keidy Patricia Guerra Portillo, Javier Antonio Perdomo Calles, Gloria Isabel Funes Umanzor y Victoria Isabel Osorio Zelaya, todos ellos relacionados directa o indirectamente con los fondos bajo investigación.

EL HERALDO Plus reveló hace tres meses, cuando estalló el escándalo, parte del esquema utilizado por la diputada Isis Cuéllar para desviar fondos sociales.

La maniobra consistía en utilizar beneficiarios fantasmas que, una vez con el cheque en mano, entregaban el dinero a personas cercanas o colaboradoras de la congresista.

Además, este medio también documentó como diputados de distintas corrientes, principalmente del oficialismo, gestionaron millones de lempiras bajo supuestos programas de ayuda social.

Las gestiones se realizaron a través de mecanismos opacos, sin transparencia ni fiscalización efectiva.

Hasta el momento de esta publicación, ni la diputada Cuéllar ni su asistente Baquedano han respondido a las múltiples solicitudes de entrevista realizadas por EL HERALDO Plus.

Te gustó este artículo, compártelo
El Heraldo Plus
El Heraldo Plus

EL HERALDO Plus es el equipo encargado de las investigaciones periodísticas, análisis de datos y trabajos interactivos. Se omiten nombres por protección.

Ver más