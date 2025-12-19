Hasta Xiomara aceptará los resultados y la tal Iroska dele con el fraude

CHANCHO. Por eso dicen que a todo chancho le llega su Navidad. ¿Verdad, Roosevelt? Te fuiste, Marcelino.

CEH. Los colectivos de “buen corazón” de Aldana agarraron a pedradas al presidente de la Confraternidad Evangélica, Gerardo Irías, y a Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores. Qué tal si no fueran “buenos”.

JAMÁS. Ya ven que les dijeron, de nada servirá el escrutinio especial porque Nasralla y su mujer jamás de los jamases aceptarán los resultados si ellos no ganan.

FRAUDE. Tanto que costó arrancar con el tal escrutinio y, más tardaron en iniciar que Salvita en salir a denunciar fraude, porque dice que hay papeletas que “no fueron dobladas” y, si no fueron dobladas -según él- es que las metieron en la bodega electoral del Infop.

URNA. Lo divertido es que, al final de la contada, él salió ganando la urna del “fraude”. Para que vean a un mentiroso patológico, dice Cristian Midence.

CNE. Que entiendan Ana Paola y Cossette que, si se ponen en la cabeza de Nasralla y de la Chayo hondureña, jamás habrá declaratoria -ni el 30 de diciembre ni nunca- y el usurpador del Congreso asumirá las funciones del CNE. Ese es el plan de la alianza con Mel.

COLOR. Vale que la “people” puede seguir el conteo en vivo y a todo color. Además, hay representantes de todos los partidos, observadores y cámaras hasta en los traseros.

LODO. Lo bueno es que pronto habrá declaratoria oficial, con dos o los tres consejeros -es legal- por más que Salvita y la Chayo le lancen lodo al proceso.

OJO. Por poquito le sacan el ojo a un soldado, sin contar el desmadre de la noche del martes, y ni el Roosevelt ni el Tavo Sánchez se han dignado en rendir un informe a Ana Paola. Vale que están a disposición.

272. ¿Oyeron el discurso del nuevo jefe del EMC? Invocó el 272 constitucional que manda a las Fuerzas Armadas a ser “obedientes, apolíticas y no delirantes”, es decir, todo lo contrario de Roosevelt.

ACEPTA. Avisa Xiomara que, a pesar de los tales audios, el “golpe electoral” y otras hierbas, aceptará la declaratoria del CNE, habrá una “transición pacífica” y entregará la banda el 27 de enero. Jueeeee...

GOLPE. Lo que no dijo Xiomara es que los audios de Cossette se los inventó el mentado Johel Zelaya y que el “golpe electoral” es el que quieren dar su don y la Ramona.

VILLANO. Reñida competencia entre el Redondo, el fiscal de juguete y Roosevelt por la corona del “villano del año” de EL HERALDO.