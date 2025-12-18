Crecen rumores de expulsión de Salvita y "La Chayo" hondureña y posible retiro de visas por parte del “imperio”

SALIR. Hombre, si Nasralla fuera una persona sensata y equilibrada, hoy mismo debería salir -por tarde- a mandar al carajo a Mel Zelaya y a reconocer el triunfo del “papi”. Desde la noche del 30N, con el primer corte del CNE, quedó claro que fue el ganador. En el PL ya lo reconocen, menos él y su esposa.

CHAYO. Diez a siete quedó la votación en el CCEPL a favor de la Chayo catracha, en su boicot al escrutinio de actas -por línea de Mel Zelaya- pero luego el Pollo sacó comunicado ordenando reanudar el conteo.

VOTO. Ana Paola ya dijo que el voto por voto no procede -sería como repetir la elección- y lo que harían sería realizar el escrutinio especial con gente de las iglesias, universidades, sociedad civil, en fin.

JOROBAR. Urgente y desesperado llamado de Ana Paola a las Fuerzas Armadas y a la Policía, para que llegaran a resguardar la seguridad del Infop ante el irresponsable y perverso llamado de Mel, que no se cansa de jorobar a la pobre Honduras.

HISTORIA. “Misión cumplida”, dice Xiomara y, no bastándole con eso, asegura que en estos cuatro años cambió la “historia de Honduras”. Pobre, pueblo, pobre...

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

MANDOS. A ver si los nuevos mandos de las Fuerzas Armadas recuperan la credibilidad y la confianza del pueblo en la institución, o siguen de payasos de circo y marionetas de Mel Zelaya y la Ramona, como Roosevelt.

MONCHA. La bulla es que Roosevelt va a Defensa y la Moncha a Gobernación. Cualquier cosa que hagan, el T les saldrá por la C, porque ni el pueblo ni la CI ni los gringos lo permitirán.

MAMO. En el mamo van a terminar todos esos que acompañen a Mel, a Xiomara y a la Moncha en su irresponsable aventura de propiciar un golpe de Estado y dar al traste con las elecciones.

ATENGAN. Ya el Departamento de Estado mandó a decir ayer, por enésima vez, que se “atengan a las consecuencias” si pretenden desconocer la voluntad popular. Ni cigarros le van a ir a dejar al mamo a RH allá a NY.

CCEPL. La bulla en el CCEPL es que Salvita y señora no tardan en ser expulsados. ¡Ahhh! y desvisados por el imperio.

ORO. Mel Zelaya y la Moncha llegaron a visitar a su delfín, Jorge Aldana, a su carpa. El olanchano anda desajustado por la pérdida de la gallinita de los huevos de oro que era la Alcaldía.

BAJO. Hombre, cómo es posible que las Fuerzas Armadas hayan caído tan bajo, un jefe amenazando casi con pelar a un periodista e insultarlo de esa manera. Pero ni en tiempos de Tavo Álvarez.