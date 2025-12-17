Así fue la captura de Nick Reiner tras asesinar a sus padres

Los Ángeles, Estados Unidos.- El arresto de Nick Reiner, principal acusado del asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, fue captado por varias cámaras de seguridad de una gasolinera en Los Ángeles, en las que se muestra que no opuso resistencia.

Las imágenes, obtenidas por NBC y publicadas este miércoles, muestran a Nick Reiner, de 32 años, siendo interceptado por cuatro vehículos policiales en la noche del domingo, mientras cruzaba una calle cerca de la Universidad del Sur de California (USC), a unos 24 kilómetros de la casa de sus padres.

El video muestra cómo el hijo de la pareja, vestido con una chaqueta deportiva negra y verde, una gorra y una mochila roja, pone las manos en alto sin oponer resistencia.