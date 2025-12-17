¿Quién merece ser el mejor funcionario de Honduras en 2025? Vote aquí

Tegucigalpa, Honduras.- El año 2025 estuvo marcado por decisiones clave en materia política, social, económica e institucional, en un contexto de alta expectativa ciudadana y fuerte escrutinio público. Diversos funcionarios asumieron roles determinantes en la conducción del país, generando reacciones tanto de respaldo como de crítica. En este escenario, la opinión de la ciudadanía cobra especial relevancia. Más allá de los discursos oficiales o las evaluaciones técnicas, la percepción pública permite identificar qué liderazgos lograron conectar con las necesidades reales de la población y responder a los desafíos del año. Esta encuesta busca recoger esa valoración ciudadana de manera abierta y transparente. Los participantes podrán votar desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026, por el funcionario que, a su criterio, demostró mejor desempeño, liderazgo, coherencia o impacto positivo en su gestión durante 2025.

Es importante aclarar que esta votación no constituye un ranking oficial ni una medición técnica, sino un ejercicio de participación que refleja tendencias de opinión y el sentir de los lectores. Cada voto representa una mirada individual sobre la función pública en Honduras. Los resultados estarán disponibles el viernes 9 de enero de 2026. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¿Cómo votar?

1. Acceda al sitio digital de Diario EL HERALDO (www.elheraldo.hn) desde su PC, computadora portátil, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo. 2. Busque la noticia titulada: "Encuesta: ¿Quién merece ser el mejor funcionario de Honduras en 2025?" 3. Al seleccionar la opción de su preferencia (es importante destacar que solo se permite un voto por participante), debe ir al final de la encuesta y presionar el botón rojo “Vota” para que su elección quede registrada.

Es relevante señalar que, como es costumbre de este rotativo, la privacidad de los datos de los participantes está garantizada y controlada mediante la dirección IP, asegurando así la transparencia en los resultados finales. Por ejemplo, usuarios pertenecientes a empresas que comparten la misma dirección IP solo podrán participar una vez. Si desea participar en la encuesta y no puede hacerlo mientras está conectado al WiFi de su empresa, simplemente desactive el WiFi y habilite sus datos móviles. De esta manera, podrá participar sin ningún inconveniente. Los lectores tienen hasta el 8 de enero de 2025 a las 11:59 p. m. para poder participar. Una vez que usted emita su voto, podrá explorar cómo avanza la encuesta. Los resultados finales se darán a conocer el 9 de enero de 2025.