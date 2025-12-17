Tegucigalpa, Honduras.- En este 2025 varios ciudadanos destacaron por su talento, valentía y labor a favor de la sociedad, ganándose los aplausos y reconocimientos de muchos compatriotas. Desde personas que arriesgaron su vida, como el caso del policía Kevin Vargas Pérez, defensores de la democracia y el Estado de derecho como la diputada Maribel Espinoza, así como deportistas y artistas nacionales que representaron al país con orgullo en el extranjero.

EL HERALDO le invita a participar en su encuesta de fin de año sobre el mejor personaje del 2025.

¿Cómo votar?

1. Acceda al sitio digital de Diario EL HERALDO (www.elheraldo.hn) desde su PC, computadora portátil, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo. 2. Busque la noticia titulada: "Encuesta: vote por el mejor personaje del año 2025 en Honduras" Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. 3. Al seleccionar la opción de su preferencia (es importante destacar que solo se permite un voto por participante), debe ir al final de la encuesta y presionar el botón rojo “Vota” para que su elección quede registrada. Es relevante señalar que, como es costumbre de este rotativo, la privacidad de los datos de los participantes está garantizada y controlada mediante la dirección IP, asegurando así la transparencia en los resultados finales. Por ejemplo, usuarios pertenecientes a empresas que comparten la misma dirección IP solo podrán participar una vez.

Si desea participar en la encuesta y no puede hacerlo mientras está conectado al WiFi de su empresa, simplemente desactive el WiFi y habilite sus datos móviles. De esta manera, podrá participar sin ningún inconveniente. Los lectores tienen hasta el 8 de enero de 2025 a las 11:59 p. m. para poder participar. Una vez que usted emita su voto, podrá explorar cómo avanza la encuesta. Los resultados finales se darán a conocer el 9 de enero de 2025.