"Luther", de Kendrick Lamar con SZA se corona con el Grammy a grabación del año

Los Ángeles, Estados Unidos.- 'Luther', del rapero californiano Kendrick Lamar en colaboración con SZA, se alzó este domingo con el Grammy a grabación del año, una de las cuatro categorías más importantes de estos premios a la que también aspiraba el puertorriqueño Bad Bunny.

“No soy bueno hablando sobre mí mismo, pero me expreso a través de la música. Es un honor estar aquí”, dijo Lamar al recibir el premio.

Lamar, de 38 años, que el año pasado dominó la ceremonia con su viral “Not Like Us”, llegó al Crypto.com al frente de la ceremonia con nueve nominaciones, en su mayoría por “GNX” y su sencillo “Luther”, que cuenta con la participación de SZA.