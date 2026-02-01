  1. Inicio
Cortes de luz programados para este lunes 02 de febrero en Honduras

Conozca qué colonias no tendrán energía eléctrica este lunes, debido a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando desde tempranas horas del día

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 14:05
La ENEE recomienda tomar las medidas necesarias ante la falta de electricidad este lunes.

 Foto: El Heraldo

Cortés, Honduras.- San Pedro Sula, Cortés, será la única zona afectada para este lunes -02 de febrero- debido a la falta de energía eléctrica por los cortes de luz programados.

Según el calendario compartido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), se estarán realizando trabajos de mantenimiento por las mismas cuadrillas de la empresa.

Los cortes de luz serán desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Conozca el listado oficial de las zonas afectadas durante la semana del 02 al 08 de febrero:

San Pedro Sula, Cortés de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.

Col. San Pedro, col. Centroamérica, col. Santa Rosa de San Pedro.

