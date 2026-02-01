Temperaturas hasta -3 grados: frente frío dejará heladez histórica en Centroamérica

En El Salvador, las autoridades meteorológicas de la región han recomendado a la población tomar medidas de prevención, principalmente en zonas altas y montañosas, donde el impacto del frío será más severo.

Ciudad de San Salvador: 10°C a 14°C.

Occidente de El Salvador: 10°C a 16°C.

Norte de El Salvador: 10°C a 17°C.

Sur de El Salvador: 14°C a 20°C.

Oriente de El Salvador: 13°C a 19°C.