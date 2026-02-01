Temperaturas hasta -3 grados: frente frío dejará heladez histórica en Centroamérica

Un fuerte frente frío ingresó este fin de semana al norte de Centroamérica y provocó un descenso marcado de las temperaturas, vientos intensos y lluvias en varias regiones, según reportes meteorológicos regionales. Así está en clima en algunos países de CA.
El fenómeno empezó sentirse desde el sábado 31 de enero y sus efectos podrían extenderse hasta el martes 3 de febrero, de acuerdo con los pronósticos.
Este frente frío traerá vientos sostenidos de entre 30 y 90 kilómetros por hora, acompañados de una masa de aire frío que generará condiciones inusuales para la región, especialmente durante las noches y madrugadas.
Uno de los principales impactos será el descenso de temperaturas, que podría alcanzar niveles históricos en zonas altas y montañosas de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
En Guatemala, se prevén temperaturas de entre 4 y 7 grados en la capital, mientras que en el occidente del país los termómetros podrían descender hasta -3 grados en sectores elevados. Otras regiones del país también registrarían valores inusualmente bajos durante este periodo.7
Ciudad de Guatemala: 4 a 7°C.
Occidente de Guatemala: -3 a 8°C.
Norte de Guatemala: 8°C a 14°C.
Sur de Guatemala: 17°C a 22°C.
Oriente de Guatemala: 8°C a 16°C.
En Honduras, Tegucigalpa podría amanecer con temperaturas de entre 5 y 7 grados, mientras que en zonas montañosas del occidente se esperan temperaturas mínimas.
Ciudad de Tegucigalpa: 5 a 7°C.
Occidente de Honduras: 8°C a 14°C.
Norte de Honduras: 11°C a 19°C.
Sur de Honduras: 4°C a 20°C.
Oriente de Honduras: 14°C a 22°C.
Nicaragua también experimentará un ambiente más frío de lo habitual, especialmente en el norte del país, donde se prevén temperaturas de entre 10 y 20 grados, con registros más bajos en áreas montañosas. En Managua, las mínimas oscilarían entre 17 y 20 grados.
Ciudad de Managua: 17°C a 20°C.
Occidente de Nicaragua: 16°C a 20°C.
Norte de Nicaragua: 10°C a 20°C.
Sur de Nicaragua: 18°C a 21°C.
Oriente de Nicaragua: 18°C a 20°C.
Además del frío, el frente frío provocará lluvias y lloviznas de moderada a fuerte intensidad en el norte de Honduras, norte de Guatemala y oriente de Nicaragua. Las autoridades advierten sobre el riesgo de inundaciones, principalmente en la zona costera y el extremo norte hondureño.
En Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó a alerta amarilla por 72 horas los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, debido al ingreso del fenómeno climático.
El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que una masa de aire frío generará abundante nubosidad, lluvias y en varias regiones del país, así como rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, especialmente en el sur.
En El Salvador, las autoridades meteorológicas de la región han recomendado a la población tomar medidas de prevención, principalmente en zonas altas y montañosas, donde el impacto del frío será más severo.
Ciudad de San Salvador: 10°C a 14°C.
Occidente de El Salvador: 10°C a 16°C.
Norte de El Salvador: 10°C a 17°C.
Sur de El Salvador: 14°C a 20°C.
Oriente de El Salvador: 13°C a 19°C.
Las autoridades de emergencia piden mantenerse informados a través de canales oficiales, ante la posibilidad de que las condiciones climáticas se intensifiquen en los próximos días.