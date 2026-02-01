  1. Inicio
Temperaturas hasta -3 grados: frente frío dejará heladez histórica en Centroamérica

El informe indica que las madrugadas del lunes 2 y martes 3 de febrero serían las más frías, con mínimas que podrían situarse por debajo de los 0 grados centígrados

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 14:33
1 de 12

Un fuerte frente frío ingresó este fin de semana al norte de Centroamérica y provocó un descenso marcado de las temperaturas, vientos intensos y lluvias en varias regiones, según reportes meteorológicos regionales. Así está en clima en algunos países de CA.

Foto: Redes sociales
2 de 12

El fenómeno empezó sentirse desde el sábado 31 de enero y sus efectos podrían extenderse hasta el martes 3 de febrero, de acuerdo con los pronósticos.

 Foto: Redes sociales
3 de 12

Este frente frío traerá vientos sostenidos de entre 30 y 90 kilómetros por hora, acompañados de una masa de aire frío que generará condiciones inusuales para la región, especialmente durante las noches y madrugadas.

 Foto:EL HERALDO
4 de 12

Uno de los principales impactos será el descenso de temperaturas, que podría alcanzar niveles históricos en zonas altas y montañosas de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

 Foto: EL HERALDO
5 de 12

En Guatemala, se prevén temperaturas de entre 4 y 7 grados en la capital, mientras que en el occidente del país los termómetros podrían descender hasta -3 grados en sectores elevados. Otras regiones del país también registrarían valores inusualmente bajos durante este periodo.7

Ciudad de Guatemala: 4 a 7°C.

Occidente de Guatemala: -3 a 8°C.

Norte de Guatemala: 8°C a 14°C.

Sur de Guatemala: 17°C a 22°C.

Oriente de Guatemala: 8°C a 16°C.

 Foto: Redes sociales
6 de 12

En Honduras, Tegucigalpa podría amanecer con temperaturas de entre 5 y 7 grados, mientras que en zonas montañosas del occidente se esperan temperaturas mínimas.

Ciudad de Tegucigalpa: 5 a 7°C.

Occidente de Honduras: 8°C a 14°C.

Norte de Honduras: 11°C a 19°C.

Sur de Honduras: 4°C a 20°C.

Oriente de Honduras: 14°C a 22°C.

 Foto: EL HERALDO
7 de 12

Nicaragua también experimentará un ambiente más frío de lo habitual, especialmente en el norte del país, donde se prevén temperaturas de entre 10 y 20 grados, con registros más bajos en áreas montañosas. En Managua, las mínimas oscilarían entre 17 y 20 grados.

Ciudad de Managua: 17°C a 20°C.

Occidente de Nicaragua: 16°C a 20°C.

Norte de Nicaragua: 10°C a 20°C.

Sur de Nicaragua: 18°C a 21°C.

Oriente de Nicaragua: 18°C a 20°C.

 Foto: Redes sociales
8 de 12

Además del frío, el frente frío provocará lluvias y lloviznas de moderada a fuerte intensidad en el norte de Honduras, norte de Guatemala y oriente de Nicaragua. Las autoridades advierten sobre el riesgo de inundaciones, principalmente en la zona costera y el extremo norte hondureño.

 Foto: EL HERALDO
9 de 12

En Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó a alerta amarilla por 72 horas los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, debido al ingreso del fenómeno climático.

 Foto: Redes sociales
10 de 12

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que una masa de aire frío generará abundante nubosidad, lluvias y en varias regiones del país, así como rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, especialmente en el sur.

 Foto: Redes sociales
11 de 12

En El Salvador, las autoridades meteorológicas de la región han recomendado a la población tomar medidas de prevención, principalmente en zonas altas y montañosas, donde el impacto del frío será más severo.

Ciudad de San Salvador: 10°C a 14°C.

Occidente de El Salvador: 10°C a 16°C.

Norte de El Salvador: 10°C a 17°C.

Sur de El Salvador: 14°C a 20°C.

Oriente de El Salvador: 13°C a 19°C.

 Foto: Redes sociales
12 de 12

Las autoridades de emergencia piden mantenerse informados a través de canales oficiales, ante la posibilidad de que las condiciones climáticas se intensifiquen en los próximos días.

 Foto: Redes sociales
