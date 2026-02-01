Real España vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de Liga Nacional en directo

San Pedro Sula, Honduras.- El torneo Clausura 2026 vivirá este domingo su primer gran clásico con el enfrentamiento entre Real España y Motagua , dos históricos que volverán a verse las caras en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

La escuadra aurinegra atraviesa un inicio ideal de ensueño. Con paso perfecto en dos presentaciones, el equipo dirigido por Jeaustin Campos se ha instalado en la cima de la tabla y buscará aprovechar su condición de local para seguir marcando distancia sobre rivales directos como Olimpia y Marathón.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Real España arrancó el campeonato con una victoria clara frente al Olancho FC, imponiéndose 2-0 en casa. Posteriormente, confirmó su buen momento al vencer 2-1 al Génesis PN en La Paz, mostrando solidez y eficacia en momentos clave del partido.

Motagua, por su parte, apenas comienza a tomar ritmo. El Ciclón Azul debutó en la segunda jornada luego de descansar en la fecha inaugural y lo hizo con triunfo ante Platense en el Estadio Nacional. Ahora afronta su primera salida del torneo con la misión de sumar y no perder terreno.

En la previa, los números colocan a Real España como líder con seis puntos, mientras que Motagua aparece en la quinta posición con tres unidades y un partido pendiente, situación que añade un condimento especial al clásico.

Los antecedentes recientes reflejan un cruce muy equilibrado. En los últimos cinco enfrentamientos, ambos equipos han celebrado dos triunfos y solo se registra un empate, precisamente el más reciente, ocurrido el 23 de diciembre de 2025, cuando igualaron 1-1 en San Pedro Sula durante las triangulares.

Todo está listo para un choque de alto voltaje que puede marcar tendencia en el inicio del Clausura.