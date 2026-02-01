José Manuel Matheu sobre nombramiento de Carla Paredes: "Es una sinvergüenzada”

Tegucigalpa, Honduras.- El exministro de Salud en el gobierno de Xiomara Castro, José Manuel Matheu, catalogó de “sinvergüenzada” el último nombramiento de Carla Paredes previo a dejar su puesto como titular de la Secretaría de Salud. Paredes fue designada como médica general de guardia en el Hospital San Lorenzo cuatro meses antes de renunciar a su cargo, en enero de 2026.

La información consta en el Acuerdo No. 7654-2025, documento al que EL HERALDO tuvo acceso exclusivo. Dicho acuerdo fue suscrito el 9 de septiembre de 2025 por la Subsecretaría de Redes de Servicios del Despacho de Salud y contó con la autorización de la Administración Nacional de Servicio Civil.

Tras la polémica acción, Carla Paredes ganará 105,201.92 lempiras en el Hospital de San Lorenzo, Valle, apenas 5,000 lempiras menos de lo que devengaba como ministra de Salud.

Ante ello, el doctor José Manuel Matheu afirmó que "es una sinvergüenzada y es totalmente ilegal", recordando -en charla con RCV- que esto es un “abuso de autoridad al autoasignarse una plaza médica sin concurso”.