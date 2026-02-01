José Manuel Matheu sobre nombramiento de Carla Paredes: "Es una sinvergüenzada”

Tegucigalpa, Honduras.- El exministro de Salud en el gobierno de Xiomara Castro, José Manuel Matheu, catalogó de “sinvergüenzada” el último nombramiento de Carla Paredes previo a dejar su puesto como titular de la Secretaría de Salud.
Paredes fue designada como médica general de guardia en el Hospital San Lorenzo cuatro meses antes de renunciar a su cargo, en enero de 2026.
La información consta en el Acuerdo No. 7654-2025, documento al que EL HERALDO tuvo acceso exclusivo.
Dicho acuerdo fue suscrito el 9 de septiembre de 2025 por la Subsecretaría de Redes de Servicios del Despacho de Salud y contó con la autorización de la Administración Nacional de Servicio Civil.
Tras la polémica acción, Carla Paredes ganará 105,201.92 lempiras en el Hospital de San Lorenzo, Valle, apenas 5,000 lempiras menos de lo que devengaba como ministra de Salud.
Ante ello, el doctor José Manuel Matheu afirmó que "es una sinvergüenzada y es totalmente ilegal", recordando -en charla con RCV- que esto es un “abuso de autoridad al autoasignarse una plaza médica sin concurso”.
Matheu abonó que la “Ley del Estatuto del Médico Empleado establece que todo ingreso al sector público debe realizarse mediante concurso” y “en este caso se otorgó una plaza de guardias de forma irregular, con efecto retroactivo y con un salario superior al que corresponde, pese a que no existen evidencias que ella haya cumplido dichas guardias”.
Una revisión de este rotativo a los sueldos del personal de la Secretaría de Salud reveló que la mayoría de los médicos generales de guardia devengan 36,000 lempiras, y en algunos casos, se perciben salarios aún menores.
De esta manera Carla Paredes ganar tres veces más lo que percibe un médico de guardia promedio.