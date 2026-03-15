Disturbios y retrasos en repetición de elecciones municipales en Guanaja

Guanaja, Honduras.- A las 7:00 de la mañana de este domingo 15 de marzo debía iniciar la repetición de las elecciones del nivel municipal en Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, pero desde temprano se registraron disturbios que retrasaron el proceso. Desde hombres encapuchados que bloquearon el acceso a un centro de votación, hasta retrasos en la distribución del material electoral y simpatizantes de partidos rivales sosteniendo un enfrentamiento a golpes fueron parte de las incidencias que marcaron el inicio de la jornada.

En el municipio insular de Honduras se registró algo inusual: dos candidatos a alcaldes resultaron empatados en los resultados, tras las elecciones llevadas a cabo a nivel nacional el 30 de noviembre de 2025. Tanto la candidata a alcaldesa Sheray Borden, del Partido Liberal, y el candidato Dion Kelly, del Partido Nacional, obtuvieron exactamente 1,404 votos. Ante esto, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) solicitó la sustitución de las actas 13425, 13426, 13427, 13428, 13429, 13431, 13435 y 13437 para realizar un recuento jurisdiccional, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a repetir las elecciones. Los centros de votación designados fueron la Escuela Cristóbal Colón, la Escuela José Trinidad Cabañas, la Escuela José Cecilio del Valle y la Escuela Modesto Rodas.

Esta decisión de repetir las votaciones ha provocado división entre los partidos en contienda, pues algunos alegan que no debían repetirse los comicios y hasta han denunciado violaciones al proceso. “Ese es un proceso arbitrario porque el Consejo Nacional Electoral no está facultado para anular votos. Ellos están facultados únicamente para revisar y constatar si hubo alguna violación”, afirmó la defensora legal de Dion Kelly, quien fue el alcalde de Guanaja de 2022 a 2026 y busca la reelección. La abogada señaló que la Ley Electoral establece claramente los casos en los que puede repetirse un proceso electoral completo, entre ellos la realización de la votación en un lugar inapropiado, la existencia de fraude comprobado o la falta de firmas de los miembros del tribunal electoral. “En este caso, toda esa normativa se cumplió. Lo están haciendo de manera arbitraria, no hay un asidero jurídico”, insistió. Ante la postura de Kelly de desconocer el llamado a la repetición de las elecciones, el Partido Liberal se pronunció en un comunicado y advirtió que: “Desobedecer una resolución legalmente emitida por la autoridad competente no es solo un acto ilegal; es un asalto directo contra el derecho fundamental de cada hondureño a participar en un proceso electoral justo y transparente”.

Ambiente tenso

Esta mañana, cuando varios ciudadanos se disponían a llegar los centros de votación, se encontraron, según denunciaron, con que individuos encapuchados cerraron con láminas el acceso a la escuela habilitada para ejercer el sufragio. Entre discusiones y consignas de "¡Queremos votar!", la tensión escaló, al punto que los encapuchados -supuestos militantes del Partido Nacional- y otros hombres que pedían el ingreso al centro se fueron a los golpes, utilizando incluso piedras para atacarse mutuamente.