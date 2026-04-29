“Echo”, la apuesta musical de Daddy Yankee para el Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.-La Copa Mundial de la FIFA 2026 suma una nueva propuesta con el lanzamiento de “Echo”, tema interpretado por Daddy Yankee y Shenseea, que forma parte del álbum oficial del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La colaboración entre el llamado “Big Boss” del reguetón y la artista jamaicana introduce una fusión de ritmos que combina bases electrónicas con influencias de dancehall y reguetón, aportando una identidad fresca y global a la banda sonora del evento deportivo más importante del fútbol.

“Echo”, que ya está disponible en plataformas digitales, es el tercer sencillo del álbum oficial del Mundial y cuenta con la coproducción de reconocidos nombres de la industria como Tainy, Ibrahim Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype.