“Echo”, la apuesta musical de Daddy Yankee para el Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.-La Copa Mundial de la FIFA 2026 suma una nueva propuesta con el lanzamiento de “Echo”, tema interpretado por Daddy Yankee y Shenseea, que forma parte del álbum oficial del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
La colaboración entre el llamado “Big Boss” del reguetón y la artista jamaicana introduce una fusión de ritmos que combina bases electrónicas con influencias de dancehall y reguetón, aportando una identidad fresca y global a la banda sonora del evento deportivo más importante del fútbol.
“Echo”, que ya está disponible en plataformas digitales, es el tercer sencillo del álbum oficial del Mundial y cuenta con la coproducción de reconocidos nombres de la industria como Tainy, Ibrahim Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype.
Durante la presentación del tema, Daddy Yankee destacó el poder de la música y el fútbol como herramientas para conectar culturas.
El artista subrayó que ambas expresiones tienen la capacidad de “unir el mundo” y generar vínculos que trascienden idiomas y fronteras.
Por su parte, Shenseea coincidió en esa visión al afirmar que “la música y el fútbol hablan un idioma universal”, resaltando la relevancia de formar parte de un proyecto de alcance global.
La producción ejecutiva estuvo a cargo de Tainy, quien repite en este rol tras su participación en el sencillo anterior, “Por Ella”, consolidando una propuesta musical diversa e innovadora para el Mundial 2026.