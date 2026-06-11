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El sueño que no pudo cumplir: así le pidieron matrimonio a la chef Sandra semanas antes de morir

La chef Sandra partió sin poder cumplir uno de sus planes con el amor de su vida. Tan solo semanas antes él le pidió matrimonio. Así fue el momento de los enamorados

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 10:54
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Una soñadora, apasionada por lo que hacía, la chef Sandra Díaz del Valle dejó muchos de sus planes inconclusos, entre ellos casarse con su pareja el exdiputado y presentador Juan Fernando Lobo, quien hoy llora su partida.

 Foto: Instagram
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La pareja de enamorados se mostraba muy feliz en redes sociales, compartiendo varias fotografías en donde se demostraban lo mucho que se amaban. Una de las últimas publicaciones juntos fue el día en el que Juan Fernando Lobo le pidió matrimonio.

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La pareja disfrutaba de unas vacaciones, cuando Juan Lobo se arrodilló, sacó el anillo de compromiso y se lo puso a la chef Sandra.

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El video que inmortaliza el momento de los enamorados fue posteado por Juan Fernando Lobo el pasado 10 de mayo, un mes antes del fallecimiento de la talentosa chef.

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El fallecimiento de la chef Sandra Díaz del Valle se reportó el pasado miércoles 10 de junio en horas de la tarde, mismo día en el que celebraba su cumpleaños número 46.

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En la foto se muestra a Sandra junto a su Juan mostrando su anillo de compromiso y sonriendo.

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"Feliz día a la mamacita más mamacita de todas las mamacitas. Te amo , my queen", posteó Juan junto con el video donde se arrodilló y le pidió matrimonio a Sandra.

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El video del compromiso de la pareja acumuló más de 50 comentarios donde los llenaban de felicitaciones: "Muchísimas gracias, queridísima amiga".

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Sandra era una de las personalidades más conocidas de la gastronomía y la televisión nacional. Era chef, pero tenía una gran trayectoria en los medios de comunicación.

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En horas del mediodía la chef empezó a sentirse mal de salud y fue trasladada a una clínica privada donde le suministraron medicamentos. Los médicos de ese centro asistencial solicitaron que la trasladaran de emergencia al Hospital Escuela, pero se informó que al lugar llegó sin signos vitales.

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