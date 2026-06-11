¿Cuánto cobró? Así lució Shakira en la inauguración de la Copa del Mundo

Shakira engalanó la inauguración del Mundial 2026 y cerró con broche de oro la ceremonia. Así lució la cantante colombiano previo al México vs Sudáfrica.
Shakira se convirtió en la primera artista en la historia en actuar en cuatro Copas Mundiales de la FIFA.
Shakira y Burna Boy cantaron "Dai Dai" en el Estadio Azteca en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo. Un show que puso a bailar a los presentes.
Segun diversos portales reconocidos, Shakira no recibió un cheque convencional por subirse a cantar al escenario, sino que el modelo de negocio es mucho más complejo y lucrativo a largo plazo. Todo se basa en la exposición global masiva que genera el evento deportivo más visto del planeta, el cual funciona como una vitrina inigualable para cualquier artista.
En el evento también participó el cantante colombiano J Balvin junto a Ryan Castro; los mexicanos Belinda y los grupos aztecas Manás y Los Ángeles Azules.
Según estimaciones financieras recientes publicadas por medios especializados, la cantante obtendrá ganancias indirectas que rondan los 4 millones de dólares.
Esta impresionante cifra se deriva del aumento exponencial en las reproducciones de sus plataformas de streaming, nuevos contratos de patrocinio y la revalorización de sus derechos de imagen.
Durante la espectacular ceremonia de hoy, la artista interpretó "Dai Dai", la vibrante canción oficial del Mundial 2026 que ya domina las listas de popularidad.
Shakira compartió los reflectores y la energía con el reconocido cantante nigeriano Burna Boy, logrando una fusión perfecta de ritmos latinos y africanos que hizo historia en el Estadio Azteca.