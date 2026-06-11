Maná y Lila Downs hacen vibrar el Estadio Azteca con su show de inauguración del Mundial 2026

Ciudad de México,México.- La banda de rock Maná y la cantante mexicana Lila Downs se apuntaron el arranque del show musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.
"Pueblos del mundo, bienvenidos a México", dijo Lila Downs quien vistió un huipil blanco.
Con su emblemática canción ‘Oye mi amor’, la banda originaria de Guadalajara se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.
El emblemático recinto capitalino se convierte así en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.
Durante su presentación el cantante mexicano vistió un traje negro y una gabardina color rojo vino. El show estuvo acompañado de elementos inspirados en la cultura mexicana.
“Esa inauguración va a ser una delicia y un alucine, no nada más para los mexicanos, sino para el mundo entero. En cuanto acaba este pedacito de inauguración entra la banda, con una canción que no puedo decir, pero con toda la carne al asador”, comentó el líder de Maná previo a la inauguración.
En la inauguración del Mundial 2026, también debutaron otros artistas como Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs y Tyla.
Shakira puso a bailar a todos los aficionados con la presentación de "Dai Dai", canción que figura como oficial de las justa mundialista.
Esta es la cuarta vez en que la artista colombiana, Shakira, participa con canciones en la Copa del Mundo, se ha convertido en un símbolo del evento.