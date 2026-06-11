México debuta en el Mundial 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca

Ciudad de México, México.- La selección de México iniciará hoy su participación en la Copa del Mundo 2026 recibiendo a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en un duelo en el que el conjunto dirigido por Javier Aguirre parte como favorito y con la obligación de sumar sus primeros tres puntos. Para México, decimocuarto del ranking de la FIFA, el único resultado aceptable es la victoria. El equipo azteca juega en casa ante la selección número 60 del mundo, eliminada en octavos de final en la pasada Copa Africana, y con pocos jugadores involucrados en ligas extranjeras. No hay excusa y la prensa puso presión total sobre los jugadores. Por otra parte, recordar que Sudáfrica empató con México 1-1 en la inauguración del Mundial del 2010 y fue el último equipo africano que venció al Tri, en 2005.

La serie está levemente a favor de los mexicanos, que suman dos triunfos, un empate y una derrota ante dicho rival. Cabe mencionar que México tiene una racha negativa de siete partidos inaugurales sin ganar en Copas del Mundo y el Vasco Aguirre, entrenador de Tri, hablo del tema: “Hay que romper esa estadística; es un buen dato, se lo comentaré a los chicos. Será un motivo más para ganar”.

La fiesta mundialista arranca hoy con la fase de grupos, que se extenderá hasta el 27 junio. Todos los días habrá fútbol. Aparte del choque entre México y Sudáfrica, hoy también se medirán Corea del Sur y República Checa a las 8:00 PM en el Estadio Akron, en Guadalajara.

Datos de la Inauguración