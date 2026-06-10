Omar Artan, arbitro somalí que quedó fuera del Mundial 2026 por decisión de EE UU

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial de fútbol, fue recibido este miércoles como un héroe a su regreso a Somalia. ¿Por qué no le permitieron el ingreso? Aquí los detalles.
Las autoridades federales de inmigración prohibieron la entrada a Estados Unidos al árbitro Omar Abdulkadir Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), procedente de Somalia que iba a participar en el la Copa Mundial, que comienza este semana.
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en ingles) indicó que su entrada fue denegada, alegando "preocupaciones en la verificación de antecedentes". Fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", agregó un portavoz del organismo, sin ofrecer más detalles.
Artan, quien se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial, aterrizó el pasado 6 junio en aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul y fue sometido a una inspección en la que fue considerado inadmisible para ingresar al país.
Decenas de personas -incluidos aficionados, periodistas y autoridades- dieron la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de la capital, Mogadiscio, al colegiado, que debía convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de la Copa del Mundo, según imágenes difundidas por medios locales.
Embutido en un chándal negro de la FIFA, el árbitro recibió ramos de flores y una gran bandera nacional que se acabó poniendo a modo de capa.
"No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré", afirmó Artan en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí.
El árbitro agradeció, asimismo, las muestras de apoyo recibidas en los últimos días tras conocerse la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses.
El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, recibió en su oficina a Artan, a quien le reafirmó el "apoyo absoluto" del Gobierno y el pueblo somalí por su "distinguida carrera deportiva global", según informó la Agencia Nacional de Noticias Somalí (SONNA).
Miles de personas abarrotaron después el estadio de Mogadiscio para dar una calurosa bienvenida al colegiado, portando banderas nacionales y carteles en los que aparecía la foto de Artan junto al mensaje "Juntos en solidaridad".
El caso del árbitro provocó una fuerte reacción en Somalia después de que las autoridades estadounidenses impidieran su entrada al país el pasado 6 de junio tras aterrizar en Miami procedente de Estambul.