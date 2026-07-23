Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras

Olimpia festeja en el estadio Nacional Chelato Uclés tras coronarse campeón de la Supercopa de Honduras ante Motagua.
El Club Deportivo Olimpia venció este jueves a Motagua con gol del uruguayo Emanuel Coello, uno de sus nuevos fichajes.
Este triunfo le permite grabar su nombre en los libros de historia al ser el primer campeón de la Supercopa de Honduras.
Los albos mostraron un gran parado táctico y se coronaron frente a su máximo contrincante.
Los jugadores melenudos celebraron por todo lo alto la obtención de un nuevo título para sus vitrinas.
Clinton Bennett se puso de rodillas y miró al cielo tras el pitazo final del partido en el estadio Nacional Chelato Uclés.
El plantel melenudo se fue hacia el sector de sol sur a celebrar junto a sus aficionados.
El técnico Eduardo Espinel y Marvin "Chelito" Martínez le dieron gracias a Dios por un nuevo campeonato.
Así fue el emotivo abrazo de Eduardo Espinel y Marvin "Chelito" Martínez.
El delantero Michaell Chirinos posó junto a estos pequeños hinchas melenudo para el lente de EL HERALDO.
Los jóvenes de Olimpia lucen la linda camiseta de campeones de la Supercopa de Honduras.
Eduardo Espinel fue uno de los más felices con este resultado previo al arranque de la nueva temporada de Liga Nacional.
Los jugadores de Olimpia cantaron con todas sus fuerzas junto a la barra Ultra Fiel.
Momento en que los capitanes Edrick Menjívar y Michaell Chirinos levantan la copa de campeón.
Olimpia hace historia como el primer campeón de la Supercopa de Honduras.
La afición merengue celebra con todo este título ante Motagua.