  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras

Estas son las mejores postales de la celebración de Olimpia tras coronarse campeón de la Supercopa de Honduras

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 21:13
Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
1 de 16

Olimpia festeja en el estadio Nacional Chelato Uclés tras coronarse campeón de la Supercopa de Honduras ante Motagua.

Fotos: Alex Pérez y Marvin Salgado / EL HERALDO.
Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
2 de 16

El Club Deportivo Olimpia venció este jueves a Motagua con gol del uruguayo Emanuel Coello, uno de sus nuevos fichajes.
Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
3 de 16

Este triunfo le permite grabar su nombre en los libros de historia al ser el primer campeón de la Supercopa de Honduras.

Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
4 de 16

Los albos mostraron un gran parado táctico y se coronaron frente a su máximo contrincante.

Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
5 de 16

Los jugadores melenudos celebraron por todo lo alto la obtención de un nuevo título para sus vitrinas.

Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
6 de 16

Clinton Bennett se puso de rodillas y miró al cielo tras el pitazo final del partido en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
7 de 16

El plantel melenudo se fue hacia el sector de sol sur a celebrar junto a sus aficionados.

Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
8 de 16

El técnico Eduardo Espinel y Marvin "Chelito" Martínez le dieron gracias a Dios por un nuevo campeonato.

Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
9 de 16

Así fue el emotivo abrazo de Eduardo Espinel y Marvin "Chelito" Martínez.
Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
10 de 16

El delantero Michaell Chirinos posó junto a estos pequeños hinchas melenudo para el lente de EL HERALDO.
Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
11 de 16

Los jóvenes de Olimpia lucen la linda camiseta de campeones de la Supercopa de Honduras.

Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
12 de 16

Eduardo Espinel fue uno de los más felices con este resultado previo al arranque de la nueva temporada de Liga Nacional.

Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
13 de 16

Los jugadores de Olimpia cantaron con todas sus fuerzas junto a la barra Ultra Fiel.

Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
14 de 16

Momento en que los capitanes Edrick Menjívar y Michaell Chirinos levantan la copa de campeón.

Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
15 de 16

Olimpia hace historia como el primer campeón de la Supercopa de Honduras.

Olimpia liquidó a Motagua: Así fue la celebración del león tras ganar la Supercopa de Honduras
16 de 16

La afición merengue celebra con todo este título ante Motagua.

Cargar más fotos