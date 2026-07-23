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Show de luces, tristeza de Motagua y celebración del campeón Olimpia en el Nacional

El Olimpia se coronó campeón de la Supercopa de Honduras al imponerse ante el Motagua en el estadio Nacional de Tegucigalpa con solitario gol de Emanuel Cuello.

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 20:51
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El Olimpia se coronó campeón de la Supercopa de Honduras al imponerse ante el Motagua en el estadio Nacional de Tegucigalpa con solitario gol de Emanuel Cuello.

 Fotos: Marvin Salgado y Alex Pérez
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En la previa del partido Emilio Izaguirre se dejó querer por algunos aficionados que reconocen su trayectoria en el equipo azul
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La bella copa que levantó el Olimpia al ganársela al Motagua en la Supercopa de Honduras 2026.
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Así fue la llegada de la afición del Olimpia, la barra organizada Ultra Fiel, quienes montaron su propio show en la previa.
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Cientos de aficionados llegaron cantando y haciendo una gran caminata hasta llegar al estadio Nacional.
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El bonito show de luces que se hizo antes del inicio del partido entre el Olimpia y Motagua en el Nacional.
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Este tipo de show es algo nuevo en los estadios ya que antes se hacían con menos cantidad de luces.
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Emanuel Cuello anotó el único gol del partido con el que Olimpia se impuso ante Motagua y con el que pudo coronarse campeón.
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La celebración era de esperarse, los jugadores del Olimpia lo festejaron por todo lo alto.
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Edrick Menjívar mostró que es un gran profesional y fue saludar a los de Motagua quienes perdieron la final.
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Los jugadores del Olimpia llegaban de haber perdido en el torneo Clausura y ahora en el inicio de una nueva temporada, han logrado una nueva copa.
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Gritando y saltando celebraban frente a su afición los olimpistas, no es para menos, le ganaron la Supercopa a sus vecinos.
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El enorme abrazo del técnico Eduardo Espinel con Emanuel Hernández. El DT uruguayo sumó su tercera copa con los leones. Ya tenía dos en liga.
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El Rey León vuelve a celebrar una copa más en el fútbol hondureño.

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Con camisa y posando, otra de las formas de cómo celebraron los futbolistas del Olimpia la Supercopa de Honduras.

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El técnico Javier López estaba con cara de pocos amigos al perder la final de la Supercopa de Honduras.

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