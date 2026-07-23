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Las bellas chicas que fueron captadas en el Nacional en final de Supercopa de Honduras

El estadio Nacional José de la Paz Herrera estuvo lleno de muchas chicas lindas en la final de la Supercopa de Honduras entre el Olimpia y Motagua

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 19:19
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El estadio Nacional José de la Paz Herrera estuvo lleno de muchas chicas lindas en la final de la Supercopa de Honduras entre el Olimpia y Motagua

 Fotos: Alex Pérez y Marvin Salgado
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El Motagua se enfrenta ante el Olimpia por la final de la Supercopa de Honduras en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
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El Olimpia fue campeón del torneo Apertura 2025 y Motagua del Clausura 2026.

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Por lo que se ganaron el boleto para estar en la final de la Supercopa de Honduras, trofeo que se ha reaperturado en Honduras.
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¡Es muy bella! Como no verle, se roba las miradas en la final de la Supercopa de Honduras.
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Las guapas aficionadas del Olimpia no podían faltar para esta definición de un título en el fútbol hondureño.
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Olimpia estuvo bien representado en las gradas, las bellas chicas no podían faltar y aquí una fiel.
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No hay duda que el Olimpia lleva muchas chicas al estadio cuando juega en Tegucigalpa o cualquier otra ciudad del país.
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Motagua no se quedó atrás y llevó también sus aficionadas al estadio Nacional para esta final.
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Llegaron muchas, edecanes también estuvieron en la final de la Supercopa de Honduras.
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El Motagua y Olimpia se disputan la Supercopa de Honduras en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
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Estas dos chicas se robaron muchas miradas en el estadio Nacional. Están muy lindas.
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