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Oficial: Rivales de Honduras en Liga de Naciones de Concacaf; grupo accesible para la "H"

La Selección de Honduras comenzará su participación en la Liga de Naciones de Concacaf en el mes de septiembre

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 17:20
Oficial: Rivales de Honduras en Liga de Naciones de Concacaf; grupo accesible para la H

La Selección de Honduras volverá a jugar de manera oficial en el mes de septiembre.

Foto: Archivo El Heraldo

Miami, EE UU.- La Selección de Honduras conoció sus rivales para la Liga de Naciones de Concacaf que comenzará en el presente año, específicamente en septiembre.

La Bicolor se medirá ante Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador; avanzando los dos primeros lugares a cuartos de final.

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Los juegos en esta Liga de Naciones están pactados para concluir en marzo de 2027 con el Final Four y la final, este certamen es clasificatorio para la Copa Oro.

En la Liga A, las cuatro selecciones mejor rankeadas —México (1), Estados Unidos (2), Canadá (3) y Panamá (4)— se clasificaron automáticamente a los cuartos de final.

En cuanto al grupo de Honduras se disputarán dos partidos de local y dos de visita, los cuatro encuentros serán entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre del presente año. Se está a la espera que Concacaf confirme el calendario de juegos con sus horarios.

Así quedaron los grupos en la Liga A donde Honduras participa:

Grupo A: Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana.

Grupo B: Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador.

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Así quedaron los grupos en la Liga B:

Grupo A: Guyana, Puerto Rico, Dominica e Islas Caimán.

Grupo B: Guadalupe, Bermuda, Santa Lucía y Barbados.

Grupo C: Cuba, Granada, San Cristóbal y Bonaire.

Grupo D: Guyana Francesa, San Vicente y Belice

Así quedaron los grupos en la Liga C:

Grupo A: Montserrat, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas.

Grupo B: Antigua y Barbuda, Aruba y Anguila.

Grupo C: Saint Martín, Bahamas e Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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