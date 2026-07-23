Orlando López fija el objetivo de Honduras Sub-20: "Vamos por la clasificación al Mundial"

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Sub-20 de Honduras ya se encuentra enfocada en el Premundial de Concacaf, donde buscará uno de los boletos a la Copa del Mundo de la categoría. Antes del viaje a México, el técnico Orlando López habló sobre los principales objetivos de la Bicolor, analizó a los rivales del Grupo B: Jamaica, Canadá y Panamá, confirmó que el equipo llega sin bajas de consideración y reiteró que, además de competir por la clasificación, la prioridad es seguir formando futbolistas que puedan dar el salto a la Selección Mayor.

Entrevista con Orlando López

¿Cómo ha sido ese trabajo en conjunto? Algo muy bonito es que se está trabajando bajo lineamientos de Selección Mayor y especialmente nosotros hemos desarrollado, junto al staff con el que ya hemos venido trabajando desde hace siete microciclos, un muy buen trabajo. Esto viene a complementar lo que nosotros estamos realizando. Algo muy bonito también es que se ha respetado nuestro trabajo, están para apoyar. Es algo muy productivo. Como repito, el hecho de que se ha tratado de trabajar juntos ha venido a sumar y eso es lo más importante.

Jefe, selecciones como Jamaica, Canadá y también Panamá, que deberán enfrentar durante esa fase de grupos, ¿cómo los han analizado, cómo los han estudiado? Sí, ya tenemos el análisis junto al departamento de videoanálisis. Hemos trabajado en función de eso en algunos aspectos, pero realmente nos interesa más lo que podamos hacer nosotros. Hemos concientizado al grupo de que somos un equipo que ha venido trabajando fuerte, que hemos tenido muy buenos partidos, muy buenos resultados y, con la confianza en Dios, las cosas se nos van a dar allá en México. ¿A qué podemos apostarle, Orlando, en esto, más allá de ver la preparación y todo lo que se ha enfocado, porque hay una juventud en este grupo? Por supuesto, yo siento que a la unidad grupal, ese trabajo, ese esfuerzo y a la calidad de trabajo que se ha venido desarrollando, no solo en este microciclo, sino a lo largo de todos estos siete microciclos que tenemos con esta Sub-20. Creo que la idea está clara. Obviamente son jugadores jóvenes, pero como se nos ha dicho, lo más importante es la formación de ellos para que cuando lleguen a la Selección Mayor puedan dar lo mejor, estar formados, y esa es la vitrina que ellos tienen ahorita, la Sub-20, para poder llegar a la Selección Mayor. Junto al staff, el seleccionador nacional estuvo acompañándonos y yo creo que ha sido muy claro de las expectativas, igual el director deportivo, de lo que se quiere en estas selecciones menores. Nosotros estamos muy contentos, muy alegres por todo el apoyo que hemos recibido y sabemos que las selecciones van caminando a medida que se vaya trabajando así. Orlando, las diferentes selecciones de Honduras en esta categoría nos hemos hecho sentir porque hemos tenido buen material. ¿Se puede seguir con esa misma racha de poder estar... o el formato ha cambiado, por ejemplo? No, la ilusión sigue intacta. Como les repito, la idea principal es la formación de los muchachos para que lleguen muy bien a la Selección Mayor, para eso estamos trabajando, pero obviamente queremos ganar, eso yo creo que está claro. Los muchachos lo tienen claro, están conscientes de que tenemos que ir por esa clasificación al Mundial. Todo el staff está trabajando en función de eso, pero lo más importante, como repito, es la formación para que estos muchachos estén ya disponibles para la Selección Mayor. Los legionarios también estarán presentes. Tenemos chicos de España y también futbolistas que han tenido su formación en Estados Unidos. ¿Cómo se hizo el contacto con ellos para poder traerlos? ¿Nos puede dar los nombres? Yo creo que es un trabajo que ha venido desarrollando el profesor Ariel Bustamante, que es el coordinador de selecciones menores, y también con el apoyo de Francis Hernández, que ha venido a fortalecer esa área. Como te digo, hemos hecho un trabajo muy bonito. Creo que los muchachos que vienen de fuera han venido a fortalecer al grupo. Sabemos que compiten en ligas de alto rendimiento y eso nos ha venido a fortalecer y nos va a dar un plus. ¿Cuántos legionarios llevamos, Orlando? Actualmente estamos con seis jugadores que nos van a ayudar y, bueno, por algunas razones no nos acompañaron algunos otros, pero los que van son los elegidos, son los 21 guerreros con los que vamos a luchar para obtener la meta propuesta.