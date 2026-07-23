¿Va por TVC? Hora y canal donde se podrá ver final de Supercopa entre Olimpia y Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- Las piernas aún están aflojando las cargas de la pretemporada, pero antes de arrancar el torneo Apertura 2026/27, la caprichosa pelota quiso poner frente a frente a los dos más grandes del país en una pelea por un novedoso título. La cita es esta misma noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa. Allí, Olimpia y Motagua protagonizan un clásico particular porque chocan por la corona de la Supercopa de Honduras.

“Cuando es un clásico es más lindo todavía. Creo que no había mejor escenario para iniciar una Supercopa que con un Olimpia-Motagua”, afirmó el argentino del Ciclón Azul, Rodrigo Droopy Gómez, de cara a un choque entre campeones. Los Merengues arriban como monarcas del torneo Apertura y los Azules como reyes del Clausura 2025/26.

“Estamos en un club grande y aquí no vivimos de partidos, vivimos de títulos. Tenemos un campeonato enfrente y queremos ganarlo. Yo sigo disfrutando del fútbol como cuando era niño, aunque los nervios siempre están presentes”, disparó Michaell Chirinos desde el campamento blanco. Y es que hoy solo uno de los dos podrá ser supercampeón. A las 7:00 PM comenzará a rodar el balón y lo hará con la indicación del mundialista Saíd Martínez. Son inevitables los nervios El Mimado puede presumir de ganarle 8-4 la serie al Albo en grandes finales, pero lo de este jueves es un pulso con un tinte diferente a esas definiciones del pasado. Se trata de una idea innovadora que la Liga Nacional ha instaurado para disputarse cada año a partir de este 2026.

“Una vez Amado Guevara me decía que el que no tenga presión al jugar un clásico no está en el radar del fútbol. El representar esta institución no es cualquier cosa. Estamos comprometidos y esperamos que se dé el título”, compartió el cancerbero azul Marlon Licona al palpitar la batalla en el coloso de la capital. El pulso por la gloria está más que servido POSIBLES ALINEACIONES Olimpia: 1. Edrick Menjívar, 15. Kevin Güiti, 4. Edwin Lobo, 2. Emanuel Hernández, 5. Carlos Cuello, 18. Raul García, 20. Jamir Maldonado, 8. Edwin Rodríguez, 33. Michaell Chirinos, 19. Yustin Arboleda y 9. Jorge Benguché. Motagua: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 4. Luis Vega, 34. Giancarlo Sacaza, 17. Cléver Portillo, 5. Óscar Padilla, 8. Denis Meléndez, 7. Jorge Serrano, 21. Jeffry Miranda, 23. Alejandro Reyes y 19. Rodrigo de Olivera. BOLETOS: 20,000 a la venta

ESTADIO: Nacional (se abre 4:00 PM)

ÁRBITRO: Said Martínez

SEGURIDAD: Casi 800 policías

Hora y dónde ver final de Supercopa de Honduras