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Misterio rodea muerte de hombre hallado en acera del bulevar del Sur de SPS

De forma preliminar, las autoridades investigan si la víctima sufrió un impacto contra las ramas de un árbol o murió de manera natural, ya que el cuerpo no presenta signos de violencia

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 10:57
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El cuerpo sin vida de un aparentemente un motociclista, ya que junto a él había una moto, fue encontrado la mañana de este jueves sobre una acera del bulevar del Sur, a la altura del Campo Agas, en San Pedro Sula. Se investiga de qué murió.

 Fotos: Héctor Paz/EL HERALDO.
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Agentes policiales acordonaron la escena mientras se realizaban las primeras diligencias para esclarecer las causas de la muerte del motociclista, pues a simple vista no parecía ser una escena violenta.

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De manera preliminar, las autoridades investigan si la víctima impactó contra las ramas de un árbol antes de perder la vida o si se había detenido en el lugar y sufrió alguna caída.
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El cadáver no presentaba signos visibles de violencia, según la información preliminar recabada en el lugar, lo que indica que no habría participación de terceras personas en su muerte.
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Personal de Medicina Forense y agentes de investigación llegaron al sitio para realizar el levantamiento cadavérico y recolectar evidencias, entre ellas una motocicleta encontrada en el lugar.
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Otros conductores que transitaban la zona alertaron en redes sociales haberlo visto tirado en la zona desde muy temprano, pero pensaron que se trataba de una persona dormida o ebria.

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El hallazgo ocurrió a un costado del bulevar del Sur, una de las principales vías de acceso a San Pedro Sula, a primera hora de la mañana de este jueves.

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La motocicleta de la víctima permanecía cerca del lugar, a solo pasos de donde fue localizado el cuerpo, mientras avanzaban las investigaciones.
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Las autoridades aún no han establecido oficialmente las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
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La identidad del fallecido no había sido confirmada por las autoridades al momento de las primeras diligencias. Solo se conoce que se trata de un hombre de entre 30 a 35 años de edad.
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El caso es investigado para determinar si la muerte fue consecuencia de un accidente de tránsito o de otra circunstancia. Cabe señalar que en la escena fueron vistas varias ramas del árbol cerca del cuerpo.

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Las autoridades reiteraron que será la investigación y el dictamen forense los que determinen la causa exacta de la muerte del motociclista.
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