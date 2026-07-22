Libramiento aliviará el tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa durante 40 años

Tegucigalpa, Honduras.- El libramiento que conectará el Anillo Periférico con la carretera CA-5 Sur se perfila como una de las obras viales más importantes para el futuro de la capital hondureña, ya que permitirá reducir la congestión vehicular en la salida al sur durante las próximas cuatro décadas, según la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Aunque el avance físico general del proyecto aún es del 11%, las autoridades sostienen que la obra mantiene un ritmo de ejecución acorde con las etapas iniciales de construcción y liberación del derecho de vía.

"Ese es un proyecto muy importante porque representa el futuro de la salida al sur para los próximos 40 años", afirmó el ministro de la SIT, Aníbal Ehrler.

El funcionario explicó que la prioridad actual se concentra en los trabajos de terracería y en la adquisición de terrenos necesarios para completar el trazado de la carretera.

"Actualmente trabajamos en la terracería, que registra un avance cercano al 38%. Nuestro principal enfoque es adquirir el derecho de vía que no fue comprado en la administración anterior, especialmente en la zona de ingreso, para luego iniciar la pavimentación", detalló Ehrler.

Las autoridades señalaron que la compra de estos terrenos es determinante para avanzar hacia la siguiente fase de construcción y evitar retrasos en el cronograma previsto.

El proyecto denominado Libramiento Anillo Periférico-CA-5 Sur contempla una inversión de 57.7 millones de dólares, financiados mediante recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y fondos nacionales.

Las obras de terracería y drenaje comenzaron oficialmente el 29 de septiembre de 2025 y desde entonces se realizan los trabajos en dos frentes: una desde El Tizatillo y otro que comenzó en la aldea La Cañada.