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Libramiento aliviará el tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa durante 40 años

Aunque el avance físico es del 11%, la SIT sostiene que el libramiento al sur transformará la circulación vehicular durante las próximas décadas

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 14:49
Libramiento aliviará el tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa durante 40 años

El libramiento al sur incluirá cuatro puentes, un túnel y dos intercambiadores para agilizar el tránsito entre Tegucigalpa y la zona sur de Honduras.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El libramiento que conectará el Anillo Periférico con la carretera CA-5 Sur se perfila como una de las obras viales más importantes para el futuro de la capital hondureña, ya que permitirá reducir la congestión vehicular en la salida al sur durante las próximas cuatro décadas, según la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Aunque el avance físico general del proyecto aún es del 11%, las autoridades sostienen que la obra mantiene un ritmo de ejecución acorde con las etapas iniciales de construcción y liberación del derecho de vía.

"Ese es un proyecto muy importante porque representa el futuro de la salida al sur para los próximos 40 años", afirmó el ministro de la SIT, Aníbal Ehrler.

El funcionario explicó que la prioridad actual se concentra en los trabajos de terracería y en la adquisición de terrenos necesarios para completar el trazado de la carretera.

"Actualmente trabajamos en la terracería, que registra un avance cercano al 38%. Nuestro principal enfoque es adquirir el derecho de vía que no fue comprado en la administración anterior, especialmente en la zona de ingreso, para luego iniciar la pavimentación", detalló Ehrler.

Las autoridades señalaron que la compra de estos terrenos es determinante para avanzar hacia la siguiente fase de construcción y evitar retrasos en el cronograma previsto.

El proyecto denominado Libramiento Anillo Periférico-CA-5 Sur contempla una inversión de 57.7 millones de dólares, financiados mediante recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y fondos nacionales.

Las obras de terracería y drenaje comenzaron oficialmente el 29 de septiembre de 2025 y desde entonces se realizan los trabajos en dos frentes: una desde El Tizatillo y otro que comenzó en la aldea La Cañada.

​​​​​Proyecto: $15 millones para liberar derecho de vía de salida al sur de Tegucigalpa

La nueva carretera tendrá una longitud aproximada de 8.15 kilómetros y será construida en concreto hidráulico con cuatro carriles de carretera nueva en la zona.

La infraestructura también contempla la construcción de dos intercambiadores, ubicados en los sectores de La Cañada y Tizatillo, con el propósito de agilizar la conexión entre las diferentes rutas.

Además, el diseño incluye un túnel que comunicará con el sector de Altos de Santa Rosa, además de cuatro puentes que permitirán superar obstáculos naturales y mejorar la continuidad del corredor vial.

El proyecto incorpora además un amplio sistema de drenaje y obras de terracería para garantizar la estabilidad de la carretera y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

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Una vez concluido, el libramiento permitirá ofrecer una ruta alterna para quienes se desplazan entre Tegucigalpa y la zona sur del país, disminuyendo tiempos de viaje y mejorando la circulación.

Una vez concluido, el libramiento permitirá ofrecer una ruta alterna a aproximadamente 42 mil vehículos que se desplazan entre Tegucigalpa y la zona sur del país, disminuyendo tiempos de viaje y mejorando la circulación.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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