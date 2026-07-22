Corte de apelaciones ratifica sobreseimiento a "Pepe" Lobo y exfuncionarios implicados en caso Pandora II

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones del Poder Judicial confirmó el sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Porfirio "Pepe" Lobo Sosa y varios exfuncionarios acusados en el caso de corrupción Pandora II. La resolución, favorece a varios de los imputados señalados por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, luego de que el tribunal resolviera los recursos de apelación presentados por las partes involucradas. El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que entre los beneficiados figura el expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien queda fuera de este proceso penal al mantener el sobreseimiento definitivo por el delito de fraude.

También fueron favorecidos el exsecretario de Finanzas, Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, así como los exgerentes administrativos de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina. Según explicó Silva, la Corte modificó las resoluciones emitidas en la audiencia inicial, es decir, revocó el sobreseimiento provisional otorgado a Cerrato y Bográn, además del auto de formal procesamiento dictado contra Aldana, y en su lugar ordenó emitir sobreseimientos definitivos, dejando sin efecto esas acusaciones dentro de la causa.

Continúa proceso contra dos exfuncionarios

En contraste, el tribunal revocó los sobreseimientos definitivos concedidos a Roberto Alonso Zúñiga Barahona, exdirector de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas (Sefin), y Jorge Johny Handal Hawit, exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), por el delito de violación a los deberes de los funcionarios. Con esta decisión, ambos deberán continuar enfrentando el proceso penal y recibir un auto de formal procesamiento, por lo que el juez natural deberá convocar una audiencia para definir las medidas cautelares que cumplirán mientras avanza la causa. Silva agregó que otro de los acusados en el expediente, el exgerente financiero de Banadesa David Eduardo Ortiz Hawit, permanece prófugo y mantiene vigente una orden de captura internacional.

Defensa de Lobo celebra la resolución

Tras conocerse el fallo, el abogado defensor Juan Carlos Berganza aseguró que la Corte concluyó que no existían elementos para responsabilizar penalmente al exmandatario. "Claramente no había ninguna participación, incluso se estableció que no existía relación ni conocimiento por parte de él y que no puede haber una responsabilidad por jerarquía, porque eso es nocivo para el derecho penal", manifestó. Pese a las resoluciones, portavoz del Poder Judicial recordó además que el próximo 3 de agosto está prevista la audiencia de declaración de imputado del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, quien también figura entre los acusados dentro del expediente.

Sobre el caso

El caso Pandora II es una ampliación de la investigación presentada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) en octubre de 2023. De acuerdo con el Ministerio Público, entre 2010 y 2013 los acusados habrían participado en una estructura que autorizó y facilitó el desembolso de más de 288 millones de lempiras hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, mediante recursos provenientes de la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Banadesa y otras instituciones públicas. La Fiscalía sostiene que parte de esos fondos habría sido desviada para financiar actividades político-partidarias y que al menos 62 millones de lempiras habrían beneficiado la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández mediante "empresas de fachada, contratos ficticios y prestanombres" Entre los acusados figuran los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, además de exfuncionarios señalados por presuntos delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

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