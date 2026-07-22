Polvo del Sahara reduce las lluvias en Honduras y aumenta la contaminación del aire a nivel moderado

Honduras.- La presencia de una nube de polvo del Sahara continuará influyendo este miércoles 22 de julio en las condiciones climáticas de Honduras, favoreciendo un ambiente más seco, altas temperaturas y una reducción considerable en las probabilidades de lluvia en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las concentraciones del polvo sahariano oscilarán entre 25 y 50 microgramos por metro cúbico (µg/m³), niveles suficientes para limitar la formación de nubosidad y disminuir las precipitaciones durante la jornada. Las autoridades meteorológicas explicaron que este fenómeno genera una atmósfera más estable, lo que dificulta el desarrollo de nubes capaces de producir tormentas, razón por la que el calor seguirá predominando en la mayor parte del país.

Para el jueves, el pronóstico indica que la concentración del polvo del Sahara aumentará ligeramente, por lo que persistirán las condiciones secas y las lluvias continuarán siendo escasas en la mayoría de las regiones.



Onda tropical cambiará las condiciones

Aunque el polvo del Sahara dominará durante los próximos días, las autoridades prevén un cambio gradual en el comportamiento del tiempo a partir del viernes, cuando una vaguada en altura favorecerá lluvias y chubascos débiles a moderados en sectores del centro y oriente durante la tarde y las primeras horas de la noche. El cambio más significativo llegará el sábado con el ingreso de una onda tropical, sistema que incrementará el contenido de humedad y provocará lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en buena parte del territorio nacional. Según el pronóstico extendido, el domingo continuarán los efectos de la onda tropical. Aunque el sistema comenzará a alejarse del país, sus remanentes seguirán favoreciendo precipitaciones débiles y dispersas en distintas regiones de Honduras. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse pendiente de los boletines oficiales, ya que las condiciones atmosféricas podrían variar conforme avance el desplazamiento del sistema tropical sobre Centroamérica.

Contaminación del aire