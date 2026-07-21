Tasa de seguridad prioriza a militares y ahoga a instituciones de investigación y justicia

El análisis del reparto institucional muestra que la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/cifra-homicidios-2025-2026-secretaria-seguridad-DC31443022" target="_blank">Secretaría de Seguridad </a>encabeza la lista con 2,900 millones de lempiras, lo que representa el 49.3% del total.<br />Los 1,344 millones de lempiras destinados a la <b>Secretaría de Defensa</b> representan el 22.8% de los recursos recaudados, lo que la ubica como la segunda entidad más beneficiada, según el análisis.<br />En tercer lugar se encuentra el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/nuevo-director-inp-conservar-orden-centros-penales-pais-GE30436356" target="_blank">Instituto Nacional Penitenciario (INP),</a> que recibe 698 millones de lempiras, equivalentes al 11.9% de los recursos recaudados.<br />El desglose continúa con el servicio de una deuda contraída, que absorbe 593 millones de lempiras. Lo anterior significa que uno de cada diez lempiras recaudados no financia la seguridad ciudadana, sino el pago de la deuda pública.<br />Le sigue la Secretaría de la Presidencia, con 215 millones de lempiras, mientras que otras entidades menores orientadas a la mujer, los derechos humanos y la niñez captan 125 millones. <br />En contraste con estas asignaciones, el Poder Judicial recibe una cifra puramente simbólica de apenas nueve millones de lempiras.<br />La paradoja más grave del sistema radica en que el Ministerio Público careció totalmente de asignación tanto en 2025 como en 2026.<br />