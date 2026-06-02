Leyes, reformas y medidas han sido insuficientes contra criminalidad en Honduras

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Desde 2002 hasta 2026, Honduras ha implementado al menos 24 políticas y 130 leyes para atacar la inseguridad, narcotráfico y violencia.Se creó la la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos (en 2002), Ley Antimaras (2003), Comunidad Segura (2005), la Policía Militar del Orden Público (en 2013), hubo reformas constitucionales y penales (en 2018 y 2020) y el señalado estado de excepción (en 2022), pero los hondureños sienten una carencia absoluta de una política integral del Estado en materia de seguridad, según expone el informe "Estado de País 2026, seguridad y Justicia" de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).De acuerdo con analistas, criminólogos y criminalistas, esto ha provocado la descomposición a lo interno de los entes operadores de justicia, llevándolos a que sus actuaciones sean erráticas, descoordinadas y puramente reactivas frente al avance de la delincuencia y <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/policias-abusos-allanamientos-ilegales-estructuras-criminales-KM30875917" target="_blank">crimen organizado</a>.Para ellos, esta situación no es nueva, ya que durante décadas el sistema de seguridad ha operado bajo una lógica de improvisación constante, donde cada nueva administración busca borrar el legado de la anterior para implementar sus propias, limitadas y repetitivas estrategias.De acuerdo con Nelson Castañeda, director del proyecto Seguridad y Justicia de la ASJ, ante la falta de una política integral a corto, mediano y largo plazo, es común que las instituciones operadoras de justicia actúen cada quién por su lado, como si fueran islas.“Esto es producto de la ausencia de una estrategia bien definida, la cual no se da por la falta de voluntad política, así como por la falta de capacidad y visión para poder desarrollarla”, afirmó.“Al final lo que vemos cada cuatro años es un borrón y cuenta nueva y arrancar con un proceso de improvisación destacándose que lo que se hizo en el pasado no sirve y que se debe armar algo nuevo; ese ha sido el círculo vicioso que hemos visto los últimos 25 años”, lamentó.Para Castañeda este ciclo de improvisación ha llevado a que el Estado hondureño ejecute acciones para <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/defensores-honduras-pide-mayor-coordinacion-seguridad-justicia-sin-persecucion-politica-FD30889369" target="_blank">combatir la inseguridad</a> que han sido un fracaso. De ahí "el cierre de direcciones, unidades investigativas o reiniciándolas con nuevos nombres, pero con los mismos actores y aplicando el mismo manual", señaló al analizar la desidia institucional.Para él, esta práctica, que se repite cada vez que surge un escándalo, es vista por la gente como una maniobra cosmética que ignora la urgente necesidad de evaluar los resultados reales en la reducción de la incidencia delictiva y criminal.Al abordar el tema de seguridad también no se puede obviar como la corrupción golpea a este sector, dijo Castañeda, recordando que en “las últimas tres gestiones de gobierno son más de 124,000 millones de lempiras” que se han invertido y resulta que por mala gestión se dejó de pagar el sistema integrado de identificación balística (IBIS), se descuidaron los laboratorios, pero <a href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/vehiculos-tacticos-black-mamba-karnaf-secretaria-seguridad-JF25754368">se compraron unas Black Mambas que no han servido para nada.</a>Castañeda consideró que “el país ya no ocupa más diagnósticos, Honduras ocupa acción; las recomendaciones ahí están, los documentos ahí están, lo que pasa es que las estrategias no se cumplen, y en ese sentido la regla siempre ha sido la improvisación”, lamentó.