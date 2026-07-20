No hay evidencia de que María Antonieta Mejía dijera que “las masacres son delincuentes matándose entre sí”

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a María Antonieta Mejía, designada presidencial, una declaración según la cual las masacres en Honduras ocurren porque los delincuentes se eliminan entre sí.
La afirmación es falsa. Tras revisar la información disponible, EH Verifica no encontró evidencia de que Mejía haya emitido esas declaraciones.
“Maria Antonieta dice que masacres son porque delincuentes se están matando entre sí” es el texto que acompaña la imagen que circula en Facebook desde el 19 de julio de 2026.
La desinformación surge en medio del debate sobre la situación de seguridad que enfrenta el país, donde las masacres continúan siendo uno de los principales problemas de violencia.
Según informó LA PRENSA, el caso más reciente ocurrió el fin de semana en La Ceiba, Atlántida, donde cuatro primos, entre ellos dos hermanos, fueron privados de libertad cuando regresaban de una actividad religiosa y posteriormente encontrados sin vida en distintos sectores de la ciudad. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación sobre el crimen.
No hay evidencia
Una búsqueda en Google con las palabras clave “María Antonieta Mejía + declaraciones + delincuentes + masacres” no arrojó resultados en medios de comunicación, entrevistas ni conferencias de prensa que acrediten que la designada presidencial haya pronunciado la declaración que se le atribuye.
EH Verifica también revisó las cuentas de Mejía en Facebook, X e Instagram, pero no encontró mensajes, videos, comunicados ni intervenciones públicas en los que haya afirmado que las masacres ocurren porque “los delincuentes se están matando entre sí”.
Además, en comunicación directa con EH Verifica, María Antonieta Mejía, designada presidencial, negó haber realizado declaraciones sobre el tema.
“Falso. No he dado declaraciones sobre tema de seguridad”, expresó Mejía.
Por tanto, es falso que María Antonieta Mejía haya dicho que las masacres ocurren porque “los delincuentes se están matando entre sí”.