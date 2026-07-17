Nasry Asfura no propuso aplicar el servicio militar obligatorio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a Nasry Asfura, presidente de Honduras, haber propuesto la implementación del servicio militar obligatorio en el país. Sin embargo, esta información es falsa. No existen registros públicos en fuentes oficiales ni en medios de comunicación que respalden la supuesta propuesta atribuida a Asfura. Además, José Argueta, secretario de Comunicaciones del gobierno, confirmó a EH Verifica que tal afirmación es falsa. "Servicio militar obligatorio" .Nasry Asfura Presidente de Honduras.”, cita textualmente la descripción de una publicación de Facebook difundida desde el 13 de julio de 2026.

El servicio militar en Honduras es la participación de ciudadanos en actividades de formación, capacitación y apoyo dentro de las Fuerzas Armadas. En los últimos días ha surgido el debate sobre el posible regreso del servicio militar obligatorio, debido a propuestas y opiniones expresadas por algunos diputados y sectores políticos que consideran necesario abrir nuevamente la discusión sobre este modelo militar. Entre los argumentos mencionados resaltan la implementación de disciplina, el fomento del amor a la patria y la reducción de los índices de criminalidad en el país. Por otra parte, distintos sectores consideran que los jóvenes necesitan mejores oportunidades educativas y que solo quienes tengan vocación para el servicio militar deberían tener la oportunidad de pertenecer a la institución.

No se ha planteado

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura + servicio militar obligatorio”, no se encontraron resultados en medios de comunicación que respalden la afirmación difundida en la publicación viral. Asimismo, una revisión de la página web del Gobierno de Honduras y de sus cuentas en Facebook , Instagram TikTok y X no encontró evidencia que sustente la versión que circula en redes sociales. EH Verifica también revisó las cuentas oficiales de Nasry Asfura en Facebook , Instagram y X , sin hallar publicaciones, declaraciones o comunicados en los que el mandatario haya planteado aplicar el servicio militar obligatorio. Adicionalmente, José Argueta, secretario de Comunicaciones del Gobierno, confirmó a EH Verifica que la información difundida en redes sociales es falsa.

Sin reforma a la Constitución