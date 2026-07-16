Johana Bermúdez no dijo que ella no representaba a la comunidad garífuna

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, la afirmación de que no representa a la comunidad garífuna.
Es falso. EH Verifica no encontró registros en medios de comunicación, fuentes oficiales ni otras informaciones confiables que demuestren que Bermúdez hizo esa declaración.
"Yo nunca he dicho que represento a la comunidad garífuna", es, textualmente, la presunta cita de Bermúdez que ha sido difundida en Facebook desde el 16 de julio.
El 15 de julio de 2026, integrantes de la comunidad garífuna realizaron una protesta sobre la carretera CA-13, a la altura del desvío hacia la comunidad de Triunfo de la Cruz, en el municipio de Tela, Atlántida.
La manifestación tuvo como principal exigencia la liberación inmediata de varios defensores garífunas, quienes fueron detenidos recientemente durante un desalojo ejecutado en la comunidad de San Juan, de acuerdo con información publicada por LA PRENSA.
Como antecedente, el 6 de julio de 2026 se registró un enfrentamiento entre agentes policiales y pobladores de la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida, quienes se opusieron a un desalojo. El incidente dejó varias personas capturadas y antecedió la protesta realizada el 15 de julio.
Cita falsa
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Johana Bermúdez + representación + comunidad garífuna” no encontró resultados que respaldaran la afirmación de que la diputada dijo que no representa a la comunidad garífuna.
La misma consulta condujo a un video publicado el 15 de julio, en el que Bermúdez afirma durante una entrevista que se siente orgullosa de ser garífuna.
EH Verifica también realizó una búsqueda inversa en Google Lens con la imagen de la publicación viral.
La herramienta no arrojó registros en medios de comunicación ni en cuentas confiables que confirmaran la autenticidad de la cita atribuida a la congresista.
Además, el equipo revisó las cuentas de Bermúdez en Facebook, Instagram y X, pero no encontró publicaciones en las que aparecieran las palabras difundidas en la desinformación.
Johana Bermúdez confirmó a EH Verifica que la cita atribuida es “totalmente falsa”.
En conclusión, es falso que Johana Bermúdez haya dicho que no representa