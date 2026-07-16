Video de oseznos en El Merendón no fue grabado en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video atribuido al supuesto avistamiento de unos oseznos (crías de oso) descansando en un árbol en la montaña El Merendón, en San Pedro Sula.
Sin embargo es falso. No se existe registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables sobre el avistamiento de osos negros en el Merendón.
Además, En Honduras no existen los osos negros, un analisis de Daniel Germer, biólogo hondureño, determino que este avistamiento no pertenece a Honduras.
“Logramos captar a dos OSOS en la montaña del merendon!!”, dice textualmente una publicación de TikTok compartida más de mil veces desde el 13 de julio de 2026.
La montaña de El Merendón, conocida como el pulmón verde de San Pedro Sula, abastece el 80% del agua que consume la ciudad.
Esta cordillera, que sirve como frontera natural entre Honduras y Guatemala, alberga una amplia biodiversidad de flora, que abarca desde bosques de pino hasta el bosque nublado del Parque Nacional Cusuco.
Asimismo, constituye un santuario para especies protegidas como el jaguar, el tapir y el escarabajo gema.
En 1987, el Congreso Nacional declaró a El Merendón como zona protegida mediante el Decreto Legislativo No. 87-87.
Sin embargo, en los últimos meses la montaña estuvo en el centro del debate luego de que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) planteara su recategorización como parque nacional, una medida que, según diversos sectores, suponía un riesgo para la producción de agua.
El 25 de junio, el ICF descartó la redefinición del área, por lo que El Merendón mantiene su condición de reserva.
Por las condiciones
Una búsqueda inversa en Google Lens, realizada con un fotograma clave del video difundido en redes sociales y extraído mediante la herramienta InVID-WeVerify, permitió localizar una publicación de Daniel Germer, biólogo hondureño, que contiene las mismas imágenes del clip viral.
En la publicación, Germer desmiente que el video de los oseznos haya sido grabado en El Merendón. El especialista explica que en Honduras no hay osos negros y que esta especie habita en América del Norte. También señala que los árboles que aparecen en las imágenes son arces, una especie que no existe en el país.
@danny_germer ¿Hay #osos en #honduras ? la respuesta corta es NO, no hay. Seamos responsables con el contenido que se sube a redes. para que #seamosmejoressiempre #biologia #merendon ♬ sonido original - Daniel Germer
Rosio Rivera, bióloga hondureña, explicó a EH Verifica que en Honduras no existen osos negros porque esta especie requiere un clima templado, es decir, con temperaturas moderadas y sin condiciones extremas de calor o frío.
La especialista agregó que en Honduras predomina el clima tropical, por lo que el territorio no reúne las condiciones adecuadas para esta especie.
Rivera también explicó que los osos negros necesitan grandes extensiones de territorio y que los bosques hondureños no están acondicionados para albergar a este animal.
Además, remarcó que la presencia humana y los depredadores existentes en el país dificultarían la adaptación de los osos negros al territorio hondureño. Por estas razones, concluyó que el video no corresponde a Honduras.
Las búsquedas realizadas en distintos navegadores no permitieron localizar el origen exacto del video difundido en redes sociales. Sin embargo, los expertos consultados coinciden en que el clip no muestra un avistamiento de osos en El Merendón.
Los análisis de los biólogos indican que Honduras no constituye un hábitat adecuado para esta especie y que los árboles observados en el video no corresponden a la flora del país.
Por lo tanto, es falso que el video de los oseznos haya sido grabado en El Merendón, Honduras. Los especialistas consultados sostienen que los osos negros habitan principalmente en América del Norte y que el territorio hondureño no reúne las condiciones necesarias para su presencia.