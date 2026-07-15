El avión presidencial no fue donado por Taiwán, pese a que lo que afirma Mario Díaz

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del Partido Nacional, Mario Díaz, aseguró que la adquisición del avión presidencial se realizó mediante una donación de Taiwán. "El avión (presidencial) fue una donación del gobierno de Taiwán", afirmó en una publicación de X.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. Investigaciones de EL HERALDO Plus establecen que el avión presidencial no fue donado por Taiwán, sino adquirido por el Estado hondureño mediante un esquema de financiamiento que comenzó con recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional y posteriormente incorporó fondos de cooperación taiwanesa. Las declaraciones de Díaz surgieron después de que, el 10 de julio de 2026, el Estado de Honduras vendiera el avión presidencial, un Embraer Legacy 600 con matrícula FAH-001. La aeronave fue adjudicada a la empresa mexicana Thebe Ingeniería y Consultoría S. A. de C. V., que presentó la oferta ganadora por 137,776,390 lempiras, según informó EL HERALDO. EH Verifica solicitó a Díaz un comentario sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Pago por Tasa de Seguridad

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) aprobó en 2014 la compra del avión presidencial Legacy 600, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022). La aeronave fue fabricada por la empresa brasileña Embraer, según una investigación de EL HERALDO Plus publicada en 2022. Los documentos obtenidos por la Unidad de Investigación detallan que, para concretar la operación, se utilizaron fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional y recursos provenientes de la cooperación del Gobierno de Taiwán. La investigación señala que, el 21 de abril de 2014, el CNDS emitió la resolución 033/2014, mediante la cual autorizó el pago anticipado de un millón de dólares provenientes del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional para reservar la aeronave. Ese desembolso marcó el inicio del proceso de adquisición del Legacy 600.

Otros costos