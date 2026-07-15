  1. Inicio
  2. · Honduras

Copeco declara alerta amarilla para Gracias a Dios y alerta verde para cinco municipios de Olancho

La influencia de una vaguada en altura dejará lluvias durante este miércoles y jueves 16 de julio en la mayor parte del país. En Olancho ya se reportan desaparecidos

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 14:08
Copeco declara alerta amarilla para Gracias a Dios y alerta verde para cinco municipios de Olancho

Cinco municipios de Olancho permanecen en alerta verde, mientras las autoridades buscan a dos personas desaparecidas en río Patuca.

 Foto: Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias están golpeando con fuerza los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, donde se reportan ríos desbordados e inundaciones.

Las autoridades de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) han decretado alerta amarilla en Gracias a Dios.

Además, se informó que la alerta verde se mantiene para cinco municipios de Olancho por un período de 24 horas.

Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí en el departamento de Olancho son los municipios que permanecerán en alerta verde.

Las alertas fueron decretadas a partir de las 2:00 de la tarde de este miércoles 15 de julio del 2026.

Vaguada y onda tropical traen lluvias este miércoles: ¿en qué zonas del país lloverá?

Las autoridades indicaron que durante este miércoles y el jueves 16 de julio continuará la influencia de una vaguada en altura.

Las lluvias seguirán registrándose en la mayor parte del país, pero serán más intensas en las zonas del occidente, norte y oriental.

"Estas precipitaciones mantendrán elevados los niveles de los ríos que desembocan en la costa Caribe de la Mosquitia hondureña", aseguró Copeco.

Las precipitaciones se reducirán la tarde del jueves, según Copeco, pero "se mantendrá el proceso de escorrentía en los ríos que desembocan en la Mosquitia".

Advierten que embalses llegarían a nivel crítico el 24 de agosto si no llueve

Ante las lluvias que se esperan, las autoridades llaman a la precaución: evitar cruzar ríos y quebradas en las crecidas.

También recomiendan mantener la vigilancia permanente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos.

Las fuertes lluvias ya dejan inundaciones en varias partes del país; incluso se reportó la desaparición de dos jóvenes que intentaron cruzar el río Patuca en Olancho.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias