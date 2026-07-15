Copeco declara alerta amarilla para Gracias a Dios y alerta verde para cinco municipios de Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias están golpeando con fuerza los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, donde se reportan ríos desbordados e inundaciones.
Las autoridades de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) han decretado alerta amarilla en Gracias a Dios.
Además, se informó que la alerta verde se mantiene para cinco municipios de Olancho por un período de 24 horas.
Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí en el departamento de Olancho son los municipios que permanecerán en alerta verde.
Las alertas fueron decretadas a partir de las 2:00 de la tarde de este miércoles 15 de julio del 2026.
Las autoridades indicaron que durante este miércoles y el jueves 16 de julio continuará la influencia de una vaguada en altura.
Las lluvias seguirán registrándose en la mayor parte del país, pero serán más intensas en las zonas del occidente, norte y oriental.
"Estas precipitaciones mantendrán elevados los niveles de los ríos que desembocan en la costa Caribe de la Mosquitia hondureña", aseguró Copeco.
Las precipitaciones se reducirán la tarde del jueves, según Copeco, pero "se mantendrá el proceso de escorrentía en los ríos que desembocan en la Mosquitia".
Ante las lluvias que se esperan, las autoridades llaman a la precaución: evitar cruzar ríos y quebradas en las crecidas.
También recomiendan mantener la vigilancia permanente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos.
Las fuertes lluvias ya dejan inundaciones en varias partes del país; incluso se reportó la desaparición de dos jóvenes que intentaron cruzar el río Patuca en Olancho.