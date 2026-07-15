Copeco declara alerta amarilla para Gracias a Dios y alerta verde para cinco municipios de Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias están golpeando con fuerza los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, donde se reportan ríos desbordados e inundaciones.

Las autoridades de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) han decretado alerta amarilla en Gracias a Dios.

Además, se informó que la alerta verde se mantiene para cinco municipios de Olancho por un período de 24 horas.

Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí en el departamento de Olancho son los municipios que permanecerán en alerta verde.

Las alertas fueron decretadas a partir de las 2:00 de la tarde de este miércoles 15 de julio del 2026.