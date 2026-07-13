Copeco emite alerta verde en Gracias a Dios y cinco municipios de Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) declaró este lunes alerta verde por un período de 72 horas para el departamento de Gracias a Dios y cinco municipios de Olancho debido al pronóstico de lluvias que podrían generar inundaciones y deslizamientos.
La medida entra en vigor a partir de las 8:00 pm de este lunes -13 de julio- y abarca el departamento de Gracias a Dios, así como los municipios de Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, en Olancho.
Las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical, sistemas que mantendrán la presencia de lluvias y chubascos sobre gran parte del territorio nacional durante los próximos días.
El pronóstico indica que el miércoles continuará la influencia de ambos fenómenos atmosféricos, favoreciendo precipitaciones en diferentes regiones del país.
Para el jueves persistirá la inestabilidad atmosférica, con los mayores acumulados de lluvia previstos en sectores de las regiones Centro, Occidente y Oriente, de acuerdo con Copeco.
La institución advirtió que estas condiciones podrían provocar inundaciones urbanas, incremento en los niveles de ríos, quebradas y riachuelos, así como deslizamientos de tierra, principalmente en zonas de ladera y sectores considerados vulnerables.
Asimismo, pidieron mantener vigilancia permanente en las comunidades propensas a inundaciones y deslizamientos, además de asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento.