Copeco emite alerta verde en Gracias a Dios y cinco municipios de Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) declaró este lunes alerta verde por un período de 72 horas para el departamento de Gracias a Dios y cinco municipios de Olancho debido al pronóstico de lluvias que podrían generar inundaciones y deslizamientos.

La medida entra en vigor a partir de las 8:00 pm de este lunes -13 de julio- y abarca el departamento de Gracias a Dios, así como los municipios de Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, en Olancho.

Las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical, sistemas que mantendrán la presencia de lluvias y chubascos sobre gran parte del territorio nacional durante los próximos días.