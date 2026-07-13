Vaguada y onda tropical dejarán lluvias y vientos rachados este martes 14 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del tiempo para este martes -14 de julio- estarán marcadas por lluvias, chubascos y actividad eléctrica debido a la influencia de una vaguada en altura y el ingreso de una onda tropical.

El fenómeno atmosférico generará abundante nubosidad, vientos rachados y precipitaciones de débiles a moderadas en la mayor parte del territorio nacional, según el pronóstico meteorológico.

“Tenemos una vaguada en altura y el ingreso y desplazamiento de una onda tropical que están generando abundante novedad, vientos rachados, lluvias y chubascos de débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica para la mayor parte del territorio nacional”, indicó el pronóstico.