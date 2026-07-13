Vaguada y onda tropical dejarán lluvias y vientos rachados este martes 14 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del tiempo para este martes -14 de julio- estarán marcadas por lluvias, chubascos y actividad eléctrica debido a la influencia de una vaguada en altura y el ingreso de una onda tropical.
El fenómeno atmosférico generará abundante nubosidad, vientos rachados y precipitaciones de débiles a moderadas en la mayor parte del territorio nacional, según el pronóstico meteorológico.
“Tenemos una vaguada en altura y el ingreso y desplazamiento de una onda tropical que están generando abundante novedad, vientos rachados, lluvias y chubascos de débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica para la mayor parte del territorio nacional”, indicó el pronóstico.
Las mayores acumulaciones de lluvia se esperan sobre áreas de las regiones Oriente, Centro, Norte y Occidente del país durante la jornada.
El informe meteorológico también detalló las condiciones marítimas para este martes, con oleaje de uno a tres pies de altura tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca.
Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica en distintos sectores, por lo que se mantiene el monitoreo de las condiciones atmosféricas en el territorio hondureño.
El desplazamiento de la onda tropical y la presencia de la vaguada en altura favorecen la formación de nubes de desarrollo vertical que provocan los chubascos previstos para este día.
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