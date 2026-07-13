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Plaga del gusano barrenador se mantiene activa con más de 5,500 casos en el ganado

La enfermedad causada por la mosca se sigue extendiendo en el territorio, pese a las acciones que realiza el sector ganadero para evitar que más animales se enfermen

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 15:22
Plaga del gusano barrenador se mantiene activa con más de 5,500 casos en el ganado

El sector ganadero, junto al personal de Senasa realizan acciones para evitar que los animales mueran a causa de esta enfermedad.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de gusano barrenador en el ganado hondureño siguen registrándose, pese a las medidas que el sector ganadero ha implementado.

De acuerdo a reportes del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), actualmente Honduras registra más de 5,500 casos acumulados desde que se comenzaron a reportar los primeros brotes.

Rafael Rodríguez, director de Senasa, explicó que esta cifra corresponde a los casos diagnosticados directamente por los equipos técnicos en campo, como parte de las acciones de vigilancia y control desplegadas a nivel nacional.

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No obstante, el número de casos podría ser mayor, debido a que muchos productores han comenzado a aplicar tratamientos de forma inmediata sin reportar todos los incidentes a las autoridades sanitarias.

El titular de Senasa enfatizó que el gusano barrenador no es un problema exclusivo de Honduras, sino que se trata de una enfermedad presente en toda la región centroamericana, así como en México, y que recientemente ha sido reportada también en Estados Unidos.

Ante este panorama regional, las autoridades han reforzado las estrategias de vigilancia epidemiológica y control sanitario para evitar que la enfermedad cause mayores afectaciones en la producción pecuaria nacional.

En el país, aunque la enfermedad se registra en todo el territorio, los departamentos con mayor incidencia son Olancho, El Paraíso y Choluteca, zonas donde se concentra una importante actividad ganadera.

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En ese sentido, las autoridades reiteraron el llamado a los productores a continuar aplicando medidas de prevención, reportar los casos sospechosos y mantener la vigilancia en sus hatos, con el fin de evitar la expansión de esta enfermedad en el territorio nacional.

Este año, la plaga provocada por la mosca Cochliomyia hominivorax deja a tres personas fallecidas, todas mayores de 20 años; mientras que Salud reporta 232 contagios.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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