Plaga del gusano barrenador se mantiene activa con más de 5,500 casos en el ganado

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de gusano barrenador en el ganado hondureño siguen registrándose, pese a las medidas que el sector ganadero ha implementado. De acuerdo a reportes del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), actualmente Honduras registra más de 5,500 casos acumulados desde que se comenzaron a reportar los primeros brotes. Rafael Rodríguez, director de Senasa, explicó que esta cifra corresponde a los casos diagnosticados directamente por los equipos técnicos en campo, como parte de las acciones de vigilancia y control desplegadas a nivel nacional.

No obstante, el número de casos podría ser mayor, debido a que muchos productores han comenzado a aplicar tratamientos de forma inmediata sin reportar todos los incidentes a las autoridades sanitarias. El titular de Senasa enfatizó que el gusano barrenador no es un problema exclusivo de Honduras, sino que se trata de una enfermedad presente en toda la región centroamericana, así como en México, y que recientemente ha sido reportada también en Estados Unidos. Ante este panorama regional, las autoridades han reforzado las estrategias de vigilancia epidemiológica y control sanitario para evitar que la enfermedad cause mayores afectaciones en la producción pecuaria nacional. En el país, aunque la enfermedad se registra en todo el territorio, los departamentos con mayor incidencia son Olancho, El Paraíso y Choluteca, zonas donde se concentra una importante actividad ganadera.