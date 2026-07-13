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Hace un año se apagó su sonrisa: Así recuerdan a Mayra Tercero, la presentadora que dejó huella en la TV hondureña

Este lunes 13 de julio se cumple un año del fallecimiento de Mayra Tercero, una de las figuras más queridas de la televisión hondureña

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 13:33
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Este 13 de julio de 2026 se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Mayra Alejandra Tercero Acosta, la presentadora hondureña cuya inesperada partida conmocionó al país en 2025.

Foto: Redes sociales
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A un año de aquel día gris, familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas cercanas han aprovechado la fecha para recordarla y rendir homenaje a su memoria.

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Las publicaciones en redes sociales, fotografías y mensajes dedicados a la comunicadora han vuelto a poner en evidencia el cariño y la admiración que despertó durante su paso por la televisión nacional.

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Mayra logró convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la pantalla hondureña gracias a su carisma, espontaneidad y cercanía con el público.

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Su trayectoria no se limitó únicamente a la presentación televisiva, ya que también destacó como bailarina y participó en diferentes proyectos relacionados con el entretenimiento y el deporte.

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Paralelamente, mantenía otro importante objetivo personal y profesional: culminar sus estudios universitarios.

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Al momento de su fallecimiento, cursaba el quinto y último año de la carrera de Odontología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

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La madrugada del 13 de julio de 2025 fue trasladada al Hospital Escuela Universitario luego de haber recibido atención médica previa debido a un fuerte dolor abdominal.

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Su fallecimiento generó numerosas interrogantes y durante varios meses las autoridades realizaron estudios especializados para esclarecer las causas de su muerte.

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Posteriormente, Medicina Forense confirmó que la presentadora falleció a consecuencia de una pancreatitis aguda que derivó en una falla orgánica, descartándose indicios de violencia o intoxicación.

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La noticia de su muerte impactó profundamente al gremio de la comunicación y a miles de hondureños que seguían de cerca su carrera profesional.

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Hoy, doce meses después de aquella noticia que sorprendió al país, el nombre de Mayra Tercero vuelve a estar presente entre homenajes, recuerdos y mensajes que evocan la huella que dejó en la televisión hondureña.

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