Pedro Sola habría sido denunciado por presunta apología al maltrato animal

Pedro Sola habría sido denunciado ante la Fiscalía General de la República luego de que, durante una emisión de Ventaneando, hiciera comentarios sobre envenenar perros.
La denuncia fue presentada por la asociación Va por sus Derechos, que acusa al conductor de presunta apología del maltrato animal y provocación pública a cometer un delito.
Según los documentos difundidos por la organización, la denuncia también se dirige contra cualquier persona que hubiera respaldado las declaraciones del conductor.
En un comunicado, la asociación señaló que "no podemos permitir que se normalice o minimice una forma de violencia que sigue segando vidas desde un espacio de alcance nacional. El maltrato animal no constituye una broma, no es forma de entretenimiento y nunca será aceptable".
Paralelamente, en la plataforma Change.org circula una petición que exige el despido de Pedro Sola y de Pati Chapoy, además de la cancelación del programa Ventaneando.
La controversia habría reavivado otro señalamiento contra el conductor. El periodista Pável Gaona relató que en 2017, durante una fiesta de Halloween, Sola habría tenido una conducta inapropiada mientras se tomaban una fotografía
"Lo que no se vio en la foto es que al tener la espalda totalmente descubierta por el disfraz, él metió la mano hasta ahí, queriendo llegar así a las nalgas. Yo en ese momento me moví y la situación ya no pasó a más", relató Gaona.
El periodista añadió que, tiempo después, al intentar concretar una entrevista profesional con Sola, recibió una respuesta que lo llevó a cancelar el encuentro.
"Cuando ya estábamos cuadrando la entrevista y le pregunté que dónde quería que fuera, él me contestó 'en mi casa, en mi cama'", relató. Gaona afirmó además que otras personas que trabajaron con el conductor le habrían confirmado situaciones similares.
También se hizo viral un fragmento de una entrevista concedida por Sola al conductor Roberto Martínez, para su podcast Creativo. En el video, Sola le dice "me da mucho gusto haberte conocido" y agrega "esto tal vez sea horrible que te lo diga, pero si a mí cuando veo a una gente me gusta. No es que te diga 'me gustas', pero me gusta lo que veo, tienes una cara hermosa. Eso me da cierta alegría, y confianza".