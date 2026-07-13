Pedro Sola habría sido denunciado por presunta apología al maltrato animal

También se hizo viral un fragmento de una entrevista concedida por Sola al conductor Roberto Martínez, para su podcast Creativo. En el video, Sola le dice "me da mucho gusto haberte conocido" y agrega "esto tal vez sea horrible que te lo diga, pero si a mí cuando veo a una gente me gusta. No es que te diga 'me gustas', pero me gusta lo que veo, tienes una cara hermosa. Eso me da cierta alegría, y confianza".