Confessions II lleva a Madonna a su décimo Top 1 en el Billboard 200

Madonna sumó este lunes su décimo álbum en el primer puesto del Billboard 200. Confessions, el disco que marca su regreso al estudio tras siete años sin material nuevo, debutó en la cima de la lista con 134,000 unidades equivalentes acumuladas en Estados Unidos.
El número resulta significativo por varios motivos. Se trata del mejor arranque semanal para un álbum de género dance en lo que va del año, además de la semana más fuerte para la cantante desde que Billboard adoptó, en diciembre de 2014, el sistema de unidades equivalentes para medir el consumo musical.
El desglose muestra 114 mil copias vendidas entre formato físico y digital, la cifra de ventas puras más alta que registra la artista en más de una década, junto con 19 mil unidades provenientes de streaming, equivalentes a poco más de 20 millones de reproducciones bajo demanda. Ambos datos representan récords personales para ella.
El logro coloca a Madonna como la primera artista en encabezar el Billboard 200 durante cuatro décadas distintas.
Había llegado al primer lugar tres veces en los años ochenta, cuatro en los 2000 y dos en la década pasada; curiosamente, ninguno de sus discos de los noventa alcanzó ese sitio, pese a que colocó siete títulos en el top 10 durante esos años, cinco de ellos frenados en el segundo puesto.
La marca también la ubica entre un grupo reducido de intérpretes. Con 12 canciones que han llegado al primer lugar del Hot 100, Madonna se convierte en la cuarta artista de la historia en reunir al menos 10 números uno tanto en el ranking de álbumes como en el de sencillos, un club que hasta ahora integraban solamente The Beatles, Taylor Swift y Drake.
En el terreno de los discos, Confessions II es además su álbum 24 dentro del top 10 general, un total que solo superan Rolling Stones, con 38 entradas; Barbra Streisand, con 34; The Beatles y Frank Sinatra, con 32 cada uno, y Elvis Presley, con 27.
El nuevo trabajo funciona como continuación directa de Confessions on a Dance Floor, publicado en 2005, y reúne a Madonna con el productor Stuart Price después de años de distanciamiento profesional.
En una entrevista concedida a la revista Interview sobre el origen del proyecto, la cantante relató cómo retomó el contacto con él. "Hacía mucho tiempo que no trabajaba con Stuart, no lo había visto ni hablado con él durante unos 15 años. Vivía en Nueva York y me puse en contacto con él, pensando '¿Y si intentamos hacer Confessions on a Dance Floor: Part II y volvemos al mundo de la música dance inspiradora?'. Así que vine a Londres, fui a su estudio y estuvimos experimentando para ver si había química entre nosotros", explicó.
Sobre el proceso de composición, Madonna ofreció más detalles durante su paso por el programa británico The Graham Norton Show, donde aseguró que buena parte del material surgió sin planificación previa. "Es como si me poseyeran las ideas. Llegan cuando no me esfuerzo demasiado", comentó, y agregó que temas como One Step Away nacieron de vivencias personales recientes.