Confessions II lleva a Madonna a su décimo Top 1 en el Billboard 200

En una entrevista concedida a la revista Interview sobre el origen del proyecto, la cantante relató cómo retomó el contacto con él. "Hacía mucho tiempo que no trabajaba con Stuart, no lo había visto ni hablado con él durante unos 15 años. Vivía en Nueva York y me puse en contacto con él, pensando '¿Y si intentamos hacer Confessions on a Dance Floor: Part II y volvemos al mundo de la música dance inspiradora?'. Así que vine a Londres, fui a su estudio y estuvimos experimentando para ver si había química entre nosotros", explicó.