Hollywood y Nueva Zelanda lloran la muerte de Sam Neill

La muerte de Sam Neill, ocurrida este lunes a los 78 años, generó una ola de homenajes de colegas, directores y líderes políticos que trabajaron con él a lo largo de sus más de cinco décadas de carrera.
Steven Spielberg, quien lo dirigió en Jurassic Park, dijo sentirse entristecido por la noticia y destacó su carácter profesional.
"Sam era excepcionalmente colaborador", señaló, y agregó que interpretar a un personaje que trataba a los niños "como si fueran sucios y molestos" resultó un desafío para el actor, dado que en la vida real era "todo lo contrario" como padre.
Nicole Kidman, su compañera en Dead Calm, lo describió como "uno de los grandes" y "un placer con quien estar", y lo calificó de "encantador, amable, divertido e inteligente".
Por su parte, Toni Collette, quien coincidió con él en A Long Way Down y Dirty Deeds, lo llamó "héroe", "leyenda" y "un amor de persona".
El director Phillip Noyce, responsable de Dead Calm, afirmó que Neill fue "quizás el actor más caballeroso" que conoció, y reveló que el actor tuvo un rol determinante en el inicio de su carrera en Hollywood al confirmar ante un productor que Noyce era el verdadero director de esa película.
Colin Trevorrow, director de Jurassic World Dominion, lo recordó como un hombre "profundamente noble y hermoso", mientras que Richard E Grant, amigo suyo por más de tres décadas, lo definió como "un oficial y un caballero en el sentido más verdadero".
Entre los mensajes también figuraron los de Alan Cumming, Kylie Minogue, Cary Elwes y Universal Pictures, que lo despidió como "nuestra leyenda de Jurassic" en su cuenta de X.
En el plano político, el primer ministro neozelandés Christopher Luxon destacó que Neill llevó "las historias de Nueva Zelanda al mundo" durante más de 50 años.
El primer ministro australiano Anthony Albanese señaló que el actor "enfrentó la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción" que mostraba en sus interpretaciones.
La expremier Jacinda Ardern, que se había reunido con él semanas atrás, lo describió como una persona "reflexiva, curiosa y decente".
Neill también fue recordado por su activismo ambiental. El Departamento de Conservación de Nueva Zelanda lo calificó de "un kiwi legendario" y aseguró que fue "un defensor feroz y apasionado" de la naturaleza del país.