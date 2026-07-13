Última entrevista: Qué reveló Sam Neill sobre su salud y su carrera

Antes de su muerte, el protagonista de Jurassic Park habló sobre su diagnóstico oncológico, su paso por Peaky Blinders y por qué rechazó ser James Bond.
El actor Sam Neill murió a los 78 años. Poco antes de su fallecimiento había concedido una entrevista al diario británico The Guardian, en la que respondió preguntas enviadas por sus lectores sobre distintos momentos de su carrera y de su vida personal..
El formato, habitual en el medio, permitió al intérprete repasar anécdotas de rodaje, reflexionar sobre su salud y hablar de su vida cotidiana en Nueva Zelanda.
Uno de los pasajes más recordados fue el dedicado a Jurassic Park. Neill explicó que el rodaje combinó criaturas animatrónicas de gran tamaño, construidas por Stan Winston, con los primeros efectos digitales de la época, y que ambas técnicas se reforzaban entre sí para lograr credibilidad en pantalla.
Contó además que el famoso gesto de quitarse las gafas frente al primer dinosaurio no fue una indicación de Steven Spielberg, sino una decisión propia para transmitir asombro, aunque reconoció que resultaba poco lógico quitarse la protección solar justo al mirar hacia el cielo.
Sobre Robin Williams, con quien coincidió en Bicentennial Man, Neill lo describió como una persona de humor constante, capaz de conocer por su nombre a los cerca de doscientos miembros del equipo técnico.
Sin embargo, matizó que detrás de esa energía había una tristeza que solo se percibía en los momentos de calma, lejos del set.
El actor también recordó cuando estuvo cerca de interpretar a James Bond, papel que finalmente no aceptó pese a la insistencia de su representante. Dijo que, con el tiempo, agradeció no haber cargado con esa etiqueta durante el resto de su carrera.
Dijo que, con el tiempo, agradeció no haber cargado con esa etiqueta durante el resto de su carrera.
El actor dedicó también parte de la entrevista a su vida rural en Nueva Zelanda, donde bautizó a varios animales de su granja con nombres de celebridades, entre ellas la vaca Helena Bonham Carter y el gallo Michael Fassbender. Sobre su nombre real, Nigel, aseguró que cambiarlo fue "la mejor decisión" que tomó en su vida.