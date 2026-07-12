Sheynnis Palacios y Carlos Arias oficializan su romance en redes sociales

Arias es un empresario, economista y jugador profesional de baloncesto salvadoreño, nacido el 17 de junio de 1989. Formado en las canchas nacionales, obtuvo una beca deportiva para estudiar Economía en la Universidad de Mayagüez, en Puerto Rico, y ha representado a El Salvador en torneos internacionales organizados por FIBA. Pertenece a la familia Arias Serrano, con una trayectoria reconocida dentro del baloncesto salvadoreño, y acumula más de 161 mil seguidores en Instagram.