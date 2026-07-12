Sheynnis Palacios y Carlos Arias oficializan su romance en redes sociales

Sheynnis Palacios y Carlos Arias dejaron atrás las especulaciones y confirmaron públicamente que mantienen una relación sentimental, luego de que ambos compartieran fotografías juntos en las que se muestran como pareja.
La confirmación llega después de casi mes y medio de rumores que involucraron viajes compartidos, coincidencias en redes sociales y comentarios de allegados a ambos famosos.
Todo comenzó a finales de mayo, cuando la exreina de belleza nicaragüense y el empresario salvadoreño publicaron contenido desde Nassau, Bahamas, destino donde Palacios celebró de forma anticipada su cumpleaños número 26.
Las coincidencias en escenarios, objetos personales y hasta un video donde la modelo aparecía corriendo por la playa tomada de la mano de un hombre no identificado dispararon las teorías entre sus seguidores.
La nicaragüense eligió una frase breve en inglés para acompañar sus fotografías: Just Like That, que en español equivale a “Así de simple”. Arias, en cambio, optó por un mensaje más íntimo, Found peace that feels like home, cuya traducción sería “Encontré una paz que se siente como estar en casa”.
Arias es un empresario, economista y jugador profesional de baloncesto salvadoreño, nacido el 17 de junio de 1989. Formado en las canchas nacionales, obtuvo una beca deportiva para estudiar Economía en la Universidad de Mayagüez, en Puerto Rico, y ha representado a El Salvador en torneos internacionales organizados por FIBA. Pertenece a la familia Arias Serrano, con una trayectoria reconocida dentro del baloncesto salvadoreño, y acumula más de 161 mil seguidores en Instagram.
Por su parte,Palacios se coronó Miss Universo en 2023 y se convirtió en la primera nicaragüense en obtener el título.
Antes de este romance, la modelo había confirmado a finales de marzo, durante una emisión del programa En casa con Telemundo, el fin de su relación con el entrenador venezolano Carlos Gómez, tras casi dos años de noviazgo.
Arias, por su parte, había terminado previamente su relación con la influencer salvadoreña Adriana Hasbún.
Con la confirmación de este 11 de julio, Palacios y Arias dejan atrás meses de misterio y pasan a mostrarse abiertamente como pareja, un giro que sus seguidores en Centroamérica venían anticipando desde el viaje a Bahamas.